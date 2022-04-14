Приватна позика під заставу – ризики та переваги такого кредитування

Розповідаємо, що таке приватна позика і чи є сенс вплутуватися в цю авантюру

Як не натрапити на шахраїв при оформленні приватної позики / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Приватні позики – це досить популярна в Україні практика кредитування, яка до того ж регулюється законом.

Пропозиції приватного кредитування можна знайти навіть на популярній площадці OLX. "Сьогодні" розповідають, що таке приватна позика та які можуть бути ризики.

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Приватна позика це, по суті, кредитування у приватної особи, а не у фінансової установи, як ми звикли. Зазвичай приватна позика дається людині під заставу якогось майна – машини чи нерухомості.

Зараз це має великий попит, оскільки більшість банків призупинили видачу кредитів під час війни або сильно підвищили відсоткові ставки.

Також приватне кредитування підійде людям із зіпсованою кредитною історією, яким ті самі банки відмовляють навіть у підвищенні кредитного ліміту.

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В оголошенні, яке ми знайшли, умови кредитування під заставу виглядають дуже вигідно:

ставка лише 2%;

термін до 10 років;

розгляд від 1 години;

одержання грошей від 1 дня.

Також в оголошенні вказують, що видають кредити навіть позичальникам з поганою кредитною історією та працюють за офіційним договором позики та застави.

Однак приватна позика буває ризикованою витівкою, завдяки якій шахраї можуть відібрати залишене в заставу майно.

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Щоб договір позики був правильним і захищав обидві сторони, важливо вказати в документі:

інформацію про осіб, які уклали угоду;

суму грошей;

термін, протягом якого необхідно повернути заборгованість;

відсотки (якщо передбачено).

Усі цифри та числа дублюйте прописом, а не тільки друкованими літерами, так їх не можна буде змінити у готовому документі. Також можна завірити договір нотаріально, але це необов'язково.

Нотаріальне запевнення важливо, якщо йдеться про кредитування великих сум, що передаються готівкою, а не перераховуються на банківську картку онлайн.

Щоб уникнути ризиків, дотримуйтесь таких правил:

не підписуйте договір, де зазначено необхідність внесення передоплати;

уникайте додаткових зобов'язань щодо кредиту;

документально підтверджувати всі платежі за позикою, зберігаючи квитанції або беручи розписку у позикодавця.

І головне – читайте всі сторінки договору, оскільки шахраї працюють саме за допомогою нього. Користуючись довірливістю та неуважністю людей, яким терміново потрібні гроші, вони вносять до документа пункти про велику заставу або навіть передачу права власності.

Кредитні ліміти під час війни

Ще одним популярним способом перехопити грошей до зарплати є використання кредитного ліміту.

Однак війна змінила правила і майже всі великі банки прибрали можливість підвищувати це значення або скоротили до мінімуму.

Про те, де можна підвищити кредитний ліміт по карті, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" також розповідали, що буде з іпотечним кредитом, якщо будинок зруйновано війною.