Частный займ под залог – риски и преимущества такого кредитования

Частные займы – это достаточно популярная в Украине практика кредитования, которая к тому же регулируется законом.
Предложения частного кредитования можно найти даже на популярной площадке OLX. "Сегодня" рассказывают, что такое частный займ и какие могут быть риски.
Частный займ это по сути кредитование у частного лица, а не у финансового учреждения, как мы привыкли. Обычно частный займ дается человеку под залог какого-нибудь имущества – машины или недвижимости.
Далее по теме
Сейчас это пользуется большим спросом, поскольку большинство банков приостановили выдачу кредитов во время войны или сильно повысили процентные ставки.
Также частное кредитование подойдет людям с испорченной кредитной историей, которым те же банки отказывают даже в повышении кредитного лимита.
В объявлении, которое мы нашли, условия кредитования под залог выглядят крайне выгодно:
- ставка всего 2%;
- срок до 10 лет;
- рассмотрение от 1 часа;
- получение денег от 1 дня.
Также в объявлении указывают, что выдают кредиты даже заемщикам с плохой кредитной историей и работают по официальному договору займа и залога.
Однако частный займ бывает рискованной затеей, благодаря которой мошенники могут отобрать оставленное в залог имущество.
Чтобы договор займа был правильным и защищал обе стороны, важно указать в документе:
- информацию о лицах, заключивших сделку;
- сумму денег;
- срок, в течение которого необходимо вернуть задолженность;
- проценты (если предусмотрены).
Все цифры и числа дублируйте прописью, а не только печатными буквами, так их нельзя будет изменить в готовом документе. Также можно заверить договор нотариально, но это не обязательно.
Нотариальное заверение важно, если речь идет о кредитовании крупных сумм, которые передаются наличными, а не перечисляются на банковскую карту онлайн.
Чтобы избежать рисков, соблюдайте такие правила:
- не подписывайте договор, где указана необходимость внесения предоплаты;
- избегайте дополнительных обязательств по кредиту;
- документально подтверждать все платежи по займу, сохраняя квитанции или беря расписку у заимодателя.
И главное – читайте все страницы договора, поскольку мошенники работают именно с помощью него. Пользуясь доверчивостью и невнимательностью людей, которым срочно нужны деньги, они вносят в документ пункты о крупном залоге или даже передаче права собственности.
Кредитные лимиты во время войны
Еще одним популярным способом "перехватить" денег до зарплаты является использование кредитного лимита.
Однако война изменила правила и почти все крупные банки убрали возможность повышать это значение или вообще сократили до минимума.
О том, где возможно повысить кредитный лимит по карте, читайте в нашем материале.
"Сегодня" также рассказывали, что будет с ипотечным кредитом, если дом разрушен войной.