Частный займ под залог – риски и преимущества такого кредитования

Рассказываем, что такое частный займ и есть ли смысл ввязываться в эту авантюру

Как не попасть на мошенников при оформлении частного займа / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Частные займы – это достаточно популярная в Украине практика кредитования, которая к тому же регулируется законом.

Предложения частного кредитования можно найти даже на популярной площадке OLX. "Сегодня" рассказывают, что такое частный займ и какие могут быть риски.

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Частный займ это по сути кредитование у частного лица, а не у финансового учреждения, как мы привыкли. Обычно частный займ дается человеку под залог какого-нибудь имущества – машины или недвижимости.

Сейчас это пользуется большим спросом, поскольку большинство банков приостановили выдачу кредитов во время войны или сильно повысили процентные ставки.

Также частное кредитование подойдет людям с испорченной кредитной историей, которым те же банки отказывают даже в повышении кредитного лимита.

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В объявлении, которое мы нашли, условия кредитования под залог выглядят крайне выгодно:

ставка всего 2%;

срок до 10 лет;

рассмотрение от 1 часа;

получение денег от 1 дня.

Также в объявлении указывают, что выдают кредиты даже заемщикам с плохой кредитной историей и работают по официальному договору займа и залога.

Однако частный займ бывает рискованной затеей, благодаря которой мошенники могут отобрать оставленное в залог имущество.

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Чтобы договор займа был правильным и защищал обе стороны, важно указать в документе:

информацию о лицах, заключивших сделку;

сумму денег;

срок, в течение которого необходимо вернуть задолженность;

проценты (если предусмотрены).

Все цифры и числа дублируйте прописью, а не только печатными буквами, так их нельзя будет изменить в готовом документе. Также можно заверить договор нотариально, но это не обязательно.

Нотариальное заверение важно, если речь идет о кредитовании крупных сумм, которые передаются наличными, а не перечисляются на банковскую карту онлайн.

Чтобы избежать рисков, соблюдайте такие правила:

не подписывайте договор, где указана необходимость внесения предоплаты;

избегайте дополнительных обязательств по кредиту;

документально подтверждать все платежи по займу, сохраняя квитанции или беря расписку у заимодателя.

И главное – читайте все страницы договора, поскольку мошенники работают именно с помощью него. Пользуясь доверчивостью и невнимательностью людей, которым срочно нужны деньги, они вносят в документ пункты о крупном залоге или даже передаче права собственности.

Кредитные лимиты во время войны

Еще одним популярным способом "перехватить" денег до зарплаты является использование кредитного лимита.

Однако война изменила правила и почти все крупные банки убрали возможность повышать это значение или вообще сократили до минимума.

О том, где возможно повысить кредитный лимит по карте, читайте в нашем материале.

"Сегодня" также рассказывали, что будет с ипотечным кредитом, если дом разрушен войной.