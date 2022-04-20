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Банки не выдержат? Чего ждать клиентам ПриватБанк, Monobank и других финучреждений

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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20 апреля, 11:06
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Руководитель Фонда гарантирования вкладов физлиц рассказала, в каком состоянии находится банковская система Украины
Чего ждать клиентам крупных украинских банков
Чего ждать клиентам крупных украинских банков / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С началом войны многие украинские банки, которые считались нерушимыми и самыми надежными, например ПриватБанк, Monobank, немного потеряли свою прочность.

Уже в марте многие финучреждения объявили о том, что понесли большие убытки и это заставило волноваться многих клиентов. Руководитель Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) Светлана Рекрут в интервью "ЕП" рассказала, стоит ли волноваться украинцам.

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Итак, стоит начать с того, что в связи с вводом военного положения многие банки объявили так называемые кредитные каникулы, а позже сам Нацбанк обязал все финучреждения дать клиентам возможность временно не платить по кредитам и не получать за это штрафные санкции.

По словам Рекрут, воспользоваться такой возможностью решила примерно половина заемщиков и перестала платить по кредитам.

Для банков это стало очень сильным ударом и с апреля многие из них вернули процентные ставки по кредитам, хоть и не в полном объеме.

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Если же война не закончится в ближайшее время, то многим банкам будет тяжело выстоять, ведь даже самые стабильные учреждения уже понесли огромные убытки.

Руководитель ФГВФЛ уверена, что очередного банкопада в Украине ждать не стоит, ведь у банковской системы сейчас намного больший запас прочности.

"Это не случилось просто так. Это результат работы как пруденциального надзора, так и самой системы. В 2014-2016 годах с рынка ушли слабые банки, а остались сильные, продолжавшие наращивать свою мощь", – говорит она.

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При этом Рекрут отметила, что кредитная дисциплина за время войны сильно упала и будет падать дальше.

Дело в том, что многие люди остались без работы и не имеют физической возможности платить по кредитам, поэтому банки придется докапитализировать.

"Но еще раз подчеркиваю, что это вопрос на следующий день. Этим мы будем заниматься после победы. Кредитные портфели банков, кредитный риск – это сейчас то, что на самом деле посчитать невозможно", – подчеркнула Рекрут.

Чиновница уверяет, что банкротство банков маловероятно и Нацбанк не будет рубить с плеча и даст финучреждениям время, чтобы нарастить свой капитал и накопить новый запас прочности.

Частный займ

Ранее мы рассказывали, что среди украинцев стала популярной практика частного займа, поскольку банки все больше ужесточают условия кредитования.

Это явление также регулируется законом, но рисков нарваться на мошенников больше, особенно на моменте заключения договора.

Дело в том, что такие займы обычно даются под залог какого-нибудь имущества, например квартиры или машины.

Если делом занимаются мошенники, они могут составить договор так, чтобы отобрать у вас ваше имущество.

"Сегодня" также писали, какие рекомендации банкам дал НБУ и рассказывали, кто в Украине может взять кредит под 0%.

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6
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67
7
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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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