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Кредит под 0%: кто в Украине может пользоваться льготными условиями

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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12 апреля, 13:02
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Рассказываем, кто может получить кредит под 0% годовых по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%", и как подать заявку
Некоторым категориям предпринимателей доступны льготные условия для кредитов
Некоторым категориям предпринимателей доступны льготные условия для кредитов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Чтобы стимулировать бизнес во время войны и поддержать сельхозпроизводителей, чтобы посевная компания в Украине состоялась несмотря на боевые действия, правительство расширило программу "Доступные кредиты 5-7-9%". Теперь некоторым из предпринимателей доступные льготные кредиты под 0% годовых.

"Сегодня" объясняет, кого касаются такие изменения, и как получить такой кредит.

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Кому доступны льготные условия

Кредитование по обновленной программе доступно для:

  • агропроизводителей. В частности, для средних предприятий с годовым доходом до 50 млн евро и крупных с доходом более 50 млн евро. Они могут брать кредиты по ставке 0% годовых сроком на 6 месяцев для финансирования посевной кампании;
  • любых средних предприятий с годовым доходом до 50 млн евро и крупных с доходом более 50 млн евро. Они также могут брать кредиты под 0% на период военного положения и один месяц после его прекращения. После этого срока ставка повысится до 5% годовых.

Как объясняют в Министерстве финансов Украины, целями кредитования для сельскохозяйственных производителей могут быть:

  • инвестиционный кредит на приобретение сельскохозяйственной техники,
  • кредит на пополнение оборотных средств для приобретения семян, удобрений и горюче-смазочных материалов.

Заявки на получение кредита можно подавать до 31 мая 2022 года. Максимальная сумма кредита – 60 млн грн.

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Такую же сумму могут получить другие предприниматели. Для них срок подачи заявок будет продолжаться до конца периода военного положения. Целями кредитования могут быть:

  • инвестиционный кредит на приобретение основных средств,
  • кредит на пополнение оборотных средств для воплощения предпринимательской деятельности.

Сроки кредитования разнятся. Для инвестиционных кредитов такой срок составляет 5 лет, для кредитов на пополнение оборотных средств – 3 года.

Как подать заявку на получение такого кредита

Чтобы это сделать, нужно обратиться в банк. Помимо описанных выше условий, каждый банк требует определенные документы и устанавливает критерии.

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До внесения изменений в программу "Доступные кредиты 5-7-9%" у каждого учреждения была своя процедура предоставления кредитов по этой программе. Большинство условий не изменилось. К примеру, чтобы получить такой кредит в банке ПУМБ, нужно сначала подать заявку. Среди требуемых документов:

  • справка о суммах полученных государственных пособий за последние 3 года;
  • официальная финансовая отчетность за последние 4 квартала;
  • форму № 1ДФ предприятия ММСП (Налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного с них налога);
  • скриншот об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, платежей в государственный бюджет Украины с сайта Государственной фискальной службы Украины.

Когда эти и еще несколько документов, список которых можно проверить на сайте, будут пересмотрены банком, и предприниматель будет отвечать всем требованиям, нужно будет представить еще некоторые бумаги.

У ПриватБанка также есть свои условия. Но как и в предыдущем случае, следует подать заявку на сайте, а впоследствии с клиентом свяжется менеджер, который объяснит условия и требования.

В целом, чтобы подробно узнать все необходимые документы для получения льготного кредита, нужно подать заявку на сайте банка, где предприниматель хочет получить кредит, или же обратиться в любое работающее отделение.

Почему во время кредитных каникул не отменяют проценты

Ранее мы рассказывали, что суть таких каникул состоит в том, что банк не применяет никаких штрафных санкций за просрочку выплат по кредитам.

То бишь, если вы просрочите выплату, то штрафа за это не будет. В то же время после введения кредитных каникул банки продолжают начислять проценты за использование кредита.

А вот простить кредит банк не может, потому что благодаря этому он существует. Поэтому, чтобы помочь клиентам и не навредить банковской системе, компромиссным решением является именно отсрочка уплаты кредитов для тех, кто не имеет возможности.

Подробно об основных условиях кредитных каникул читайте в нашем материале.

"Сегодня" также писали, кто из предпринимателей может платить только 2% от дохода и каковы особенности использования новой системы. А также читайте, как война разрушила бизнес в Украине.

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