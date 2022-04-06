Долги не прощают: почему во время кредитных каникул не отменяют проценты

Рассказываем, в чем смысл кредитных каникул, и почему это не означает отмены процентов или прощения долга

Банки не могут отменить проценты и долги во время кредитных каникул / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля банки начали вводить так называемые кредитные каникулы для своих клиентов. Для оказавшихся в затруднительном положении разрешено определенное время не платить за кредит.

Однако это не значит, что проценты за него будут списаны, или же банк вообще простит вам долг. О сущности кредитных каникул рассказали в Независимой ассоциации банков Украины

Реклама

Во время кредитных каникул банки продолжают начислять проценты

Следовательно, суть таких каникул состоит в том, что банк не применяет никаких штрафных санкций за просрочку выплат по кредитам.

То есть, если вы просрочите выплату, то штрафа за это не будет. В то же время после введения кредитных каникул банки продолжают начислять проценты за использование кредита.

В НАБУ отмечают, что простить кредит банк не может, потому что за счет этого он существует.

Реклама

"Кредиты выдают за счет привлеченных в банк депозитов, которые банк должен обслуживать и выплачивать по этим депозитам проценты вкладчикам. То есть, если простыми словами, "прощение" кредитов и обязательств по их обслуживанию, уплаты процентов по этим кредитам привели бы к невозможности возврата депозитов и невозможности функционирования банковской системы вообще", – говорится в сообщении.

Поэтому, чтобы помочь клиентам и не навредить банковской системе, компромиссным решением является именно отсрочка уплаты кредитов для тех, кто не имеет такой возможности.

Основные моменты кредитных каникул:

в период действия военного положения и в 30-дневный срок после дня его прекращения или отмены потребитель не будет нести ответственности перед кредитодателем в случае просрочки выполнения обязательств по потребительскому кредиту;

в случае допущения такой просрочки потребитель освобождается, в частности, от обязанности уплаты кредитодателю неустойки (штрафа, пени) и других платежей, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите за просрочку исполнения (неисполнение, частичное исполнение) потребителем обязательств по такому договору;

неустойка (штраф, пеня) и другие платежи, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите, начисленные включительно с 24 февраля 2022 за просрочку выполнения по такому договору, подлежат списанию;

запрещается в случае невыполнения обязательств по договору о потребительском кредите увеличение процентной ставки за пользование кредитом, кроме случаев, когда установление изменяемой процентной ставки предусмотрено кредитным договором или договором о потребительском кредите;

не предусмотрена отмена процентов за пользование кредитными средствами – такое начисление правомерно со стороны кредитора.

Кроме того, при действии кредитных каникул не портится кредитная история. Это означает, что неуплата кредита не повлияет на получение кредитов в будущем.

Реклама

Банки начали отменять кредитные каникулы

Ранее "Сегодня" писали, что некоторые украинские банки отменили кредитные каникулы, введенные в начале войны.

Буквально в первые дни войны почти все банки Украины пошли навстречу клиентам и ввели моратории на начисление процентов. Многие финучреждения заявили, что вводят кредитные каникулы к лету. Но с 1 апреля Monobank и ПриватБанк вернули практику начисления процентов.

Из-за шквала критики соучредителю Monobank Олегу Гороховскому пришлось писать развернутый ответ должникам на своей странице в Facebook, смысл которого в том, что если банк не будет начислять проценты по кредитам, то не сможет платить проценты по депозитам.

Как на это отреагировали в Нацбанке, и что говорят юристы, читайте в нашем материале.

Раньше мы писали о том, как можно стать банкротом. Достроят ли жилье девелоперы и компенсируют ли потери украинцев, читайте здесь.