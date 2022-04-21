Никаких комиссий: как выгодно снять деньги с карты Monobank

Рассказываем, как с карты Monobank снять наличные и не платить за это проценты

Обычно с клиентов Monobank берут комиссию при снятии наличных денег / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

У Monobank нет собственных банкоматов. Однако наличные можно снять через банкоматы других банков и даже через кассы некоторых магазинов.

О том, можно ли это сделать без комиссии, объяснили в MonobankInfo.

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Как снять деньги с карты Monobank

При снятии наличных с гривневой карты с пользователей этого банка снимается комиссия 0,5%. Снять деньги можно в банкоматах любых банков. А вот комиссию за пользование своими банкоматами не взимают банки-партнеры – Универсал Банк и А-Банк.

Комиссия увеличивается до 4% если клиент будет снимать сумму, превышающую остаток его средств и использующий кредитный лимит. За рубежом за снятие наличных банк берет 2%.

Как снять деньги без комиссии

Сам Monobank не позволяет это сделать, однако способы существуют. Для этого нужно использовать другую банковскую карту. Например:

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перевести средства со счета Monobank на карту Izi Bank или Sportbank. В этом случае комиссия за перевод не взимается;

с помощью карты Izi Bank или Sportbank снять деньги с банкомата без комиссий.

Однако для такого способа есть ограничение: бесплатно доступны только 3 такие операции в месяц, каждая транзакция должна быть не более 1000 грн. Затем комиссия составит от 1 до 2% от суммы сделки.

Monobank прекратил обслуживать некоторых клиентов

Ранее "Сегодня" рассказывали, что соучредитель Monobank Олег Гороховский сообщил, что некоторым своим клиентам банк закроет счета и прекратит их обслуживать. Это связано с войной Российской Федерации против Украины.

Следовательно, прекращают обслуживание клиентов, которые находились до войны и до сих пор не покинули эти территории:

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Россия;

Беларусь;

Северная Корея;

Сирия;

Эритрея.

В этот перечень ранее входили и жители временно оккупированных Крыма, Луганской и Донецкой областей. Однако впоследствии из списка исключили тех людей, что приехали на временно оккупированные украинские территории до начала полномасштабного вторжения РФ.

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