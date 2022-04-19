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Monobank таки вернет обслуживание некоторым украинцам – кто мог остаться без карточек

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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19 апреля, 09:35
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Рассказываем, почему Monobank хотел закрыть счета некоторым украинским клиентам, и почему это решение отменили
Некоторые украинцы могли остаться без карт Monobank
Некоторые украинцы могли остаться без карт Monobank / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В понедельник, 18 апреля, соучредитель Monobank Олег Гороховский сообщил, что некоторым своим клиентам банк закроет счета и прекратит их обслуживать. Это было связано с войной Российской Федерации против Украины.

Теперь это решение отчасти изменили. "Сегодня" расскажет, кто все же может остаться без карточек, а для кого ограничения отменили.

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Кому планировали закрыть счета

Сначала в Monobank заявили, что прекращают обслуживание клиентов, которые находились до войны и до сих пор не покинули эти территории:

  • Россия;
  • Беларусь;
  • Крым;
  • "Л/ДНР";
  • Северная Корея;
  • Сирия;
  • Эритрея.

В общем счета должны были закрыть для 11 251 человек.

"Им рекомендованы карты платежной системы "мир". Призываю другие украинские банки последовать нашему примеру", – написал Гороховский в своем Facebook.

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Кого продолжат обслуживать

Позже Гороховский сообщил, что многие клиенты просят не закрывать счета жителей временно оккупированных Крыма, Луганской и Донецкой областей. В связи с этим банкир провел опрос. По его результатам в банке изменили решение.

"Спасибо всем, кто принял участие в опросе. Хотелось увидеть количество людей, которые не соглашаются с этим решением. Конечно, мы не примем решение, вызывающего недовольство у более чем 30% опрошенных. Мы не будем закрывать счета клиентов, выехавших до 24.02 в Крым и в ОРДЛО", – сообщил Гороховский.

Итак, теперь из перечня лиц, которым закроют счета, исключили тех, кто приехал на временно оккупированные украинские территории до начала полномасштабного вторжения РФ.

Олег Гороховский попал в список врагов российского народа

Ранее мы говорили, что соучредитель Monobank вошел к списку врагов российского народа так называемого Комитета защиты от предателей.

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"Гороховский Олег Владимирович – украинский банкир. Выражает ненависть к жителям России. Называет российский народ "фашистами" и "тупыми животными" за то, что их страна проводит спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе" – так описывают меня в сообщении на сайте", – отметил он.

Гороховский также написал, что его можно приветствовать с таким событием.

"Горжусь, если честно!" – отметил он в сообщении.

"Сегодня" также писали, почему на покупку марки с фразой "Русский военный корабль, иди на х*й" установили ограничение, и какой курс доллара в украинских банках во вторник, 19 апреля.

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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
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