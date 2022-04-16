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"Если честно, горжусь!": россияне записали к врагам народа украинского банкира

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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16 апреля, 13:38
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Известный украинский банкир вошел в список врагов российского народа так называемого Комитета защиты от предателей
Россияне записывают во враги народа украинских банкиров, музыкантов и журналистов
Россияне записывают во враги народа украинских банкиров, музыкантов и журналистов / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Соучредитель Monobank Олег Гороховский попал в список врагов российского народа. Вместе с ним в список попали Владимир Кличко, доктор Комаровский, Виталий Портников и другие.

Об этом Гороховский написал в Telegram.

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"Выражает ненависть к жителям России"

"Гороховский Олег Владимирович – украинский банкир. Выражает ненависть к жителям России. Называет российский народ "фашистами" и "тупыми животными" за то, что их страна проводит спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе" – так описывают меня в сообщении на сайте", – отметил он.

Гороховский также написал, что его можно приветствовать с таким событием.

"Горжусь, если честно!" – отметил он в сообщении.

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Вместе с ним в список врагов также внесены Владимир Кличко, журналисты Соня Кошкина, Денис Казанский, Дмитрий Комаров, Виталий Портников, Леонид Швец, доктор Комаровский, музыканты Владимир Дантес, Вера Брежнева и многие другие.

Новая функция от Monobank

Ранее "Сегодня" писали, что в Monobank ввели услугу по доставке банковских карт в страны Европы.

Украинцы, которые вынуждены были переехать за границу, имеют несколько опций по выбору банковских карт Monobank:

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  • перевыпустить собственную карту;
  • заказать банковскую карту;
  • открыть счет.

Финансовое учреждение доставит карту в любую точку Европы в течение 5 дней. Стоимость услуги для тех, кто сейчас находится в Польше, составляет 10 злотых (ориентировочно 70 грн). Жителям других стран придется заплатить 20 злотых (ориентировочно 140 грн).

Мы также рассказывали, что Moody's назвали дату, когда Россия войдет в дефолт, и о том, что россияне массово продают награбленное в Украине.

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