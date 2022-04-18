Monobank прекратит обслуживать некоторых клиентов – кто оказался за бортом

С 18 апреля Monobank прекращает обслуживание некоторых клиентов и закрывает их счета

Некоторые клиенты больше не могут пользоваться Monobank / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С понедельника, 18 апреля, украинский банк Monobank прекращает обслуживание некоторых своих клиентов, что связано с войной Российской Федерации против Украины.

О таких изменениях сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

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Кому закроют счета

Итак, Monobank прекращает обслуживание клиентов, которые находились до войны и до сих пор не покинули следующие территории:

Россия;

Беларусь;

Крым;

"Л/ДНР";

Северная Корея;

Сирия;

Эритрея.

В общем счета закроют для 11 251 человек.

"Им рекомендованы карты платежной системы "мир". Призываю другие украинские банки последовать нашему примеру", – написал Гороховский.

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Олег Гороховский попал в список врагов российского народа

Ранее мы рассказывали, что соучредитель Monobank вошел к списку врагов российского народа так называемого Комитета защиты от предателей.

"Гороховский Олег Владимирович – украинский банкир. Выражает ненависть к жителям России. Называет российский народ "фашистами" и "тупыми животными" за то, что их страна проводит спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе" – так описывают меня в сообщении на сайте", – отметил банкир.

Гороховский также написал, что можно приветствовать с таким событием.

"Горжусь, если честно!" – отметил он в сообщении.

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Вместе с ним в список врагов также внесены Владимир Кличко, журналисты Соня Кошкина, Денис Казанский, Дмитрий Комаров, Виталий Портников, Леонид Швец, доктор Комаровский, музыканты Владимир Дантес, Вера Брежнева и многие другие.

Раньше мы рассказывали, что Monobank изменил условия кредитование, а также писали, почему украинцы массово ополчились против этого банка.