Monobank прекратит обслуживать некоторых клиентов – кто оказался за бортом

С понедельника, 18 апреля, украинский банк Monobank прекращает обслуживание некоторых своих клиентов, что связано с войной Российской Федерации против Украины.
О таких изменениях сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.
Кому закроют счета
Итак, Monobank прекращает обслуживание клиентов, которые находились до войны и до сих пор не покинули следующие территории:
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- Россия;
- Беларусь;
- Крым;
- "Л/ДНР";
- Северная Корея;
- Сирия;
- Эритрея.
В общем счета закроют для 11 251 человек.
"Им рекомендованы карты платежной системы "мир". Призываю другие украинские банки последовать нашему примеру", – написал Гороховский.
Олег Гороховский попал в список врагов российского народа
Ранее мы рассказывали, что соучредитель Monobank вошел к списку врагов российского народа так называемого Комитета защиты от предателей.
"Гороховский Олег Владимирович – украинский банкир. Выражает ненависть к жителям России. Называет российский народ "фашистами" и "тупыми животными" за то, что их страна проводит спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе" – так описывают меня в сообщении на сайте", – отметил банкир.
Гороховский также написал, что можно приветствовать с таким событием.
"Горжусь, если честно!" – отметил он в сообщении.
Вместе с ним в список врагов также внесены Владимир Кличко, журналисты Соня Кошкина, Денис Казанский, Дмитрий Комаров, Виталий Портников, Леонид Швец, доктор Комаровский, музыканты Владимир Дантес, Вера Брежнева и многие другие.
Раньше мы рассказывали, что Monobank изменил условия кредитование, а также писали, почему украинцы массово ополчились против этого банка.