Monobank припинить обслуговувати деяких клієнтів – хто опинився за бортом

З 18 квітня Monobank припиняє обслуговування деяких клієнтів та закриває їхні рахунки

Деякі клієнти більше не зможуть користуватись Monobank / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З понеділка, 18 квітня, український банк Monobank припиняє обслуговування деяких своїх клієнтів, що пов'язано із війною Російської Федерації проти України.

Про такі зміни повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

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Кому закриють рахунки

Отже, Monobank припиняє обслуговування клієнтів, які перебували до війни і досі не покинули наступні території:

Росія;

Білорусь;

Крим;

"Л/ДНР";

Північна Корея;

Сирія;

Еритрея.

Загалом рахунки закриють 11 251 особі.

"Їм рекомендовані картки платіжної системи "мир". Закликаю інші українські банки наслідувати наш приклад", – написав Гороховський.

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Олег Гороховський потрапив до списку ворогів російського народу

Раніше ми розповідали, що співзасновник Monobank увійшов до списку ворогів російського народу так званого Комітету захисту від зрадників.

"Гороховський Олег Володимирович – український банкір. Висловлює ненависть до жителів Росії. Називає російський народ "фашистами" та "тупими тваринами" за те, що їхня країна проводить спецоперацію із захисту мирного населення в Донбасі" – так описують мене у повідомленні на сайті", – зазначив він.

Гороховський також написав, що його можна вітати з такою подією.

"Пишаюся, якщо чесно!" – зазначив він у дописі.

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Разом із ним до списку ворогів також внесено Володимира Кличка, журналістів Соню Кошкіну, Дениса Казанського, Дмитра Комарова, Віталія Портнікова, Леоніда Швеця, доктора Комаровського, музикантів Володимира Дантеса, Віру Брежнєву та багатьох інших.

Раніше ми розповідали, що Monobank змінив умови кредитування, а також писали, чому українці масово ополчилися проти цього банку.