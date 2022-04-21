Скільки коштує долар 21 квітня – курс у ПУМБ, Ощадбанку і ПриватБанку

Офіційний курс долара в Україні залишається зафіксованим з 24 лютого і становить 29,25 грн. Нещодавно Нацбанк дозволив українським фінустановам продавати долари, проте з умовою, що курс не відхилятиметься від офіційного на більш ніж 10%.
"Сьогодні" дізналися, який курс долара встановили банки на 21 квітня.
Що відбувається в банках
Отже, згідно з даними спеціалізованого сайту "Мінфін" курс долара у банках такий:
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- ПриватБанк – 29,25/32,18 грн (купівля/продаж);
- Monobank – 29,25/30,00 грн (картковий курс);
- Альфа-Банк – 31,50/32,17 грн;
- Райффайзен Банк – 31,50/32,10 грн;
- Ощадбанк – 29,50/32,18;
- ПУМБ – 31,50/32,18 грн.
Як обмінники заробляють на українцях і де купувати долар
Раніше "Сьогодні" розповідали, що обмінні пункти – цілком легальне явище, звісно, якщо цей кіоск має ліцензію. Тут можна як купити валюту, так і продати її за гривні.
Курс продажу і купівлі відрізняється, саме на цій різниці, яка називається "спред", і заробляють такі пункти. У середньому з одного долара заробляють 0,3 грн, якщо різниця становить 30 копійок, однак завжди є спосіб, як взяти з клієнта більше.
Наприклад, продавати валюту в нічний час. Це коштує дорожче, і маржа може становити 0,5–0,7 грн. Також вірний друг обмінників – це попит, завдяки якому вони можуть підвищувати ціну на послуги.
Вигідніше міняти кошти у спальних районах, там менше потік людей, відповідно, менший попит і націнка.
Про те, де краще купувати валюту, читайте у нашому матеріалі.
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