Прогноз оптимистичен? Что будет с курсом доллара на следующей неделе

Рассказываем, какой прогноз по курсу доллара дают эксперты на неделю с 28 марта по 3 апреля

Экономисты дают прогноз по доллару на неделю / Фото: Getty Images, НБУ, Коллаж: Сегодня

Официальный курс доллара в Украине на 26 марта остается замороженным. Его установили на уровне 29,25 грн/долл. А что будет с долларом в банках на следующей неделе?

О том, чего следует ожидать, рассказал аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак.

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Ситуация на финансовых рынках интересна

Как отмечает Орищак, американские акции растут. И это несмотря на довольно неблагоприятные условия, а именно:

решение Федеральной резервной системы усилить монетарную политику;

ожидаемое замедление экономики США;

войну в Украине;

вспышку COVID-19 в Китае.

Кроме того, в ООН снизили прогноз на 2022 год по ВВП ЕС в два раза – до 1,7%. А прогноз по ВВП США снизился с 3% до 2,4%.

Не все так плохо

Эксперт утверждает, что причин для пессимизма достаточно, но все же ситуация не так мрачна.

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"Инвесторы почему-то убеждены в том, что фондовые индексы не опустятся ниже мартовских минимумов, от которых технологический NASDAQ успел вырасти на 13%, а общерыночный S&P 500 – на 8%. При этом оба индекса по-прежнему далеки до максимумов 2021 года. Подобная динамика позволила и европейской валюте приостановить свое долгосрочное падение против доллара, воспринимаемого на рынке как актив-убежище", – пояснил Орищак.

Он отметил, что вероятно положительные ожидания относительно рисковых инструментов и укрепления евро связаны с оптимистичными ожиданиями по экономике Европы во втором полугодии. Это, в частности, связано с ожиданием того, что боевые действия в Украине прекратятся.

"Если на долговом рынке США наблюдается снижение спредов доходности краткосрочных облигаций, что свидетельствует об опасениях инвесторов по поводу рецессии, то по европейским долговым бумагам такого не наблюдается", – заметил экономист.

Орищак добавил, что в такой ситуации евро является более привлекательным инструментом защиты капитала, чем доллар. Все же ожидается, что курс доллара на следующей неделе будет составлять 32,5 грн/долл., евро – 36 грн/евро.

Банки в Украине изменяют правила

"Сегодня" писали, что вскоре в Украине изменятся правила работы Фонда гарантирования вкладов. Сумму возмещений во время войны увеличат до 100%.

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Раньше максимальная сумма гарантирования вклада составляла 200 тыс. грн, а если у гражданина было на депозите больше денег, они просто исчезали. Однако согласно нововведениям украинцы смогут во время войны вернуть все свои деньги, если их банк вдруг обанкротится.

Раньше мы тоже писали, в каких местах нельзя хранить кредитные карты, а также рассказывали, кому в Украине разрешили брать кредиты без процентов.