Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Прогноз оптимистичен? Что будет с курсом доллара на следующей неделе

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 марта, 16:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, какой прогноз по курсу доллара дают эксперты на неделю с 28 марта по 3 апреля
Экономисты дают прогноз по доллару на неделю
Экономисты дают прогноз по доллару на неделю / Фото: Getty Images, НБУ, Коллаж: Сегодня

Официальный курс доллара в Украине на 26 марта остается замороженным. Его установили на уровне 29,25 грн/долл. А что будет с долларом в банках на следующей неделе?

О том, чего следует ожидать, рассказал аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак.

Реклама

Ситуация на финансовых рынках интересна

Как отмечает Орищак, американские акции растут. И это несмотря на довольно неблагоприятные условия, а именно:

  • решение Федеральной резервной системы усилить монетарную политику;
  • ожидаемое замедление экономики США;
  • войну в Украине;
  • вспышку COVID-19 в Китае.

Кроме того, в ООН снизили прогноз на 2022 год по ВВП ЕС в два раза – до 1,7%. А прогноз по ВВП США снизился с 3% до 2,4%.

Не все так плохо

Эксперт утверждает, что причин для пессимизма достаточно, но все же ситуация не так мрачна.

Реклама

"Инвесторы почему-то убеждены в том, что фондовые индексы не опустятся ниже мартовских минимумов, от которых технологический NASDAQ успел вырасти на 13%, а общерыночный S&P 500 – на 8%. При этом оба индекса по-прежнему далеки до максимумов 2021 года. Подобная динамика позволила и европейской валюте приостановить свое долгосрочное падение против доллара, воспринимаемого на рынке как актив-убежище", – пояснил Орищак.

Он отметил, что вероятно положительные ожидания относительно рисковых инструментов и укрепления евро связаны с оптимистичными ожиданиями по экономике Европы во втором полугодии. Это, в частности, связано с ожиданием того, что боевые действия в Украине прекратятся.

"Если на долговом рынке США наблюдается снижение спредов доходности краткосрочных облигаций, что свидетельствует об опасениях инвесторов по поводу рецессии, то по европейским долговым бумагам такого не наблюдается", заметил экономист.

Орищак добавил, что в такой ситуации евро является более привлекательным инструментом защиты капитала, чем доллар. Все же ожидается, что курс доллара на следующей неделе будет составлять 32,5 грн/долл., евро – 36 грн/евро.

Банки в Украине изменяют правила

"Сегодня" писали, что вскоре в Украине изменятся правила работы Фонда гарантирования вкладов. Сумму возмещений во время войны увеличат до 100%.

Реклама

Раньше максимальная сумма гарантирования вклада составляла 200 тыс. грн, а если у гражданина было на депозите больше денег, они просто исчезали. Однако согласно нововведениям украинцы смогут во время войны вернуть все свои деньги, если их банк вдруг обанкротится.

Раньше мы тоже писали, в каких местах нельзя хранить кредитные карты, а также рассказывали, кому в Украине разрешили брать кредиты без процентов.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Финансовый фронт
Что будет с долларом после войны?
Будущее гривни
Цитата дня

Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

Цитата на segodnya.ua
Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины
Надежный тыл
Помочь Героям!
Между войной и миром
Как вам новая обложка The Economist?
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Пособие во время войны
Кого ждут ежемесячные выплаты?
Все о поддержке
Опрос
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

44253.39

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

3117.03

Litecoin (LTC)

123.15

Ripple (XRP)

0.83

Купить криптовалюту
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
38,99
33,41
37,04
26,00
-
33,00
35,00
23,37
-
33,40
37,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,41
37,04
26,00
-
39,97
39,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
23,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять