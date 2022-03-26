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Прогноз оптимістичний? Що буде з курсом долара на наступному тижні

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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26 березня, 16:57
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Розповідаємо, який прогноз по курсу долара дають експерти на тиждень з 28 березня по 3 квітня
Економісти дають прогноз щодо долара на тиждень
Економісти дають прогноз щодо долара на тиждень / Фото: Getty Images, НБУ, Колаж: Сьогодні

Офіційний курс долара в Україні станом на 26 березня залишається замороженим. Його встановили на рівні 29,25 грн/дол. А от що буде з доларом у банках наступного тижня?

Про те, чого варто очікувати, розповів аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

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Ситуація на фінансових ринках цікава

Як зазначає Орищак, американські акції ростуть. І це попри досить несприятливі умови, а саме:

  • рішення Федеральної резервної системи посилити монетарну політику;
  • очікуване сповільнення економіки США;
  • війну в Україні;
  • спалах COVID-19 в Китаї.

Крім того, в ООН знизили прогноз на 2022 рік щодо ВВП ЄС у два рази – до 1,7%. А прогноз щодо ВВП США знизився із 3% до 2,4%.

Не все так погано

Експерт стверджує, що причин для песимізму достатньо, але все ж ситуація не така похмура.

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"Інвестори чомусь переконані в тому, що фондові індекси не опустяться нижче за березневі мінімуми, від яких технологічний NASDAQ встиг вирости на 13%, а загальноринковий S&P 500 – на 8%. При цьому обидва індекси, як і раніше, далекі до максимумів 2021 року. Подібна динаміка дозволила і європейській валюті призупинити своє довгострокове падіння проти долара, що сприймається на ринку як актив-притулок", – пояснив Орищак.

Він зазначив, що ймовірно позитивні очікування щодо ризикових інструментів та укріплення євро пов'язані з оптимістичними очікуваннями щодо економіки Європи у другому півріччі. Це, зокрема, пов'язано із очікуванням того, що бойові дії в Україні припиняться.

"Якщо на борговому ринку США спостерігається зниження спредів прибутковості короткострокових облігацій, що свідчить про побоювання інвесторів щодо рецесії, то щодо європейських боргових паперів такого не спостерігається", – зауважив економіст.

Орищак додав, що в такій ситуації євро є більш привабливим інструментом для захисту капіталу, ніж долар. Все ж очікується, що курс долара на наступному тижні складатиме 32,5 грн/дол., євро – 36 грн/євро.

Банки в Україні змінюють правила

"Сьогодні" писали, що незабаром в Україні зміняться правила роботи Фонду гарантування вкладів. Суму відшкодувань на час війни збільшать до 100%.

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Раніше максимальна сума гарантування вкладу становила 200 тис. грн, а якщо громадянин мав на депозиті більше грошей, вони просто зникали. Однак згідно з нововведеннями українці зможуть під час війни повернути всі свої гроші, якщо їхній банк раптом збанкрутує.

Раніше ми також писали, в яких місцях не можна зберігати кредитні картки, а також розповідали, кому в Україні дозволили брати кредити без відсотків.

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