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Банки в Украине меняют правила: сколько теперь будут возмещать вкладчикам

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26 марта, 15:37
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Новый закон позволит клиентам закрывающихся украинских банков не потерять ни одной гривни со своих сбережений
Клиенты украинских банков будут обезопасены от потери своих вкладов
Клиенты украинских банков будут обезопасены от потери своих вкладов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В скором времени в Украине изменятся правила работы Фонда гарантирования вкладов. Сумму возмещений во время войны увеличат до 100%.

Об этом говорится в законопроекте №5542-1, созданном по инициативе президента Украины и рекомендованному к принятию комитетом Верховной Рады по финансовым вопросам.

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Раньше максимальная сумма гарантирования вклада составляла 200 тыс. грн, а если у гражданина было на депозите больше денег, они просто исчезали. Однако согласно нововведениям украинцы смогут во время войны вернуть все свои деньги, если их банк вдруг обанкротится.

Сумма компенсации в период военного положения не будет иметь никаких ограничений, даже если на счете у гражданина окажется миллион.

Сразу после окончания войны максимальную сумму компенсации увеличат в два раза, по сравнению с довоенным периодом. Она составит уже не 200 тыс. грн, а 400 тыс. грн. Окончательной же целью правительства в этом году является повышение суммы гарантирования вкладов до 600 тыс. грн, которое уже назначено на 1 января 2023 года.

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Напомним, что законопроект №5542-1 Верховная Рада поддержала в первом чтении еще на заседании 30 июня 2021 года. Он, в частности, предусматривает присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов. Это был один из структурных маяков в Меморандуме с МВФ.

Как сообщает пресс-служба НБУ, Нацбанк и Фонд гарантирования вкладов физических лиц поддерживают инициативу президента Владимира Зеленского по введению 100% гарантии государства на депозиты населения.

Нацбанк изменил правила кредитования на время войны

На время действия в Украине военного положения и в 30-дневный срок после его прекращения или отмены потребитель не будет нести ответственность перед кредитором в случае просрочки выполнения обязательств по потребительскому кредиту.

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Кроме этого, украинцам спишут неустойки (штраф, пеня) и другие платежи за потребительские кредиты, начисленные с 24 февраля 2022 года (включительно), за просрочку выполнения своих долговых обязательств.

Раньше мы писали, в каких местах нельзя хранить кредитные карты, а также рассказывали, кому в Украине разрешили брать кредиты без процентов.

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Цитата дня

Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

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