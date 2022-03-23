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В Украине разрешили брать кредиты без процентов – кого касается

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23 марта, 18:00
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Рассказываем, для кого увеличили максимальную сумму кредитов и разрешили отдавать их без процентов во время войны
Власть во время войны изменяет правила предоставления кредитов
Власть во время войны изменяет правила предоставления кредитов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за военного положения в Украине власти вынуждены вводить изменения, чтобы экономика испытывала как можно меньший удар. Например, во время войны отменили лимит суммы гарантирования депозитов.

А теперь, чтобы поддержать аграрный сектор, правительство расширило программу "Доступные кредиты "5-7-9%". Об этом сообщает Урядовый портал.

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Новые условия кредитования

Правительство приняло решение, согласно которому аграриям будут предоставлять кредиты под 0%. Также увеличена максимальная сумма кредита – до 60 млн грн.

Такие изменения действуют на время военного положения в Украине и еще месяц после его завершения. После войны кредитная ставка для аграриев составит 5%.

Сроки, на которые будут выдаваться кредиты, зависят от целей:

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  • максимум на 5 лет – на реализацию инвестиционного проекта и рефинансирование задолженности;
  • на три года – для финансирования оборотного капитала.

Также правительство расширило список инструментов, которые позволят банкам предоставлять кредиты в рамках программы "5-7-9%" в случае нехватки обеспечения.

Нацбанк изменил правила кредитования во время войны

"Сегодня" уже писали, что на время действия в Украине военного положения и в 30-дневный срок после его прекращения или отмены потребитель не будет нести ответственности перед кредитором в случае просрочки выполнения обязательств по потребительскому кредиту.

Кроме этого, украинцам спишут неустойки (штраф, пеня) и другие платежи за потребительские кредиты, начисленные с 24 февраля 2022 года (включительно), за просрочку выполнения своих долговых обязательств.

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Также читайте наши материалы о том, как получить кредитные каникулы и в каких местах нельзя хранить кредитные карты.

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Страна должна работать. Бизнес должен работать. Государство предоставило для этого максимальные налоговые, регуляторные, кредитные и финансовые стимулы. Итак, работаем. Верим в ВСУ. Приближаем победу.

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