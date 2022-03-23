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Самое опасное место: где нельзя хранить кредитные карты

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23 марта, 11:00
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Рассказываем, в каких местах нельзя хранить кредитные карты, чтобы они не испортились
Как сохранить свою кредитную карту
Как сохранить свою кредитную карту / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Люди привыкли хранить свои кредитные карты возле телефонов, в карманах, кошельках и многих разных местах, которые на самом деле не всегда подходят для хранения этого предмета.

"Сегодня" объяснит, где лучше хранить карту, чтобы вы ее не выбросили уже через несколько месяцев как испорченную.

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Это место категорически запрещено

В GSMinfo пишут, что чаще всего люди сохраняют свои банковские карты или проездные под чехлом смартфона. И это ошибка.

Хранить такие вещи под чехлом небезопасно, поскольку при использовании телефона от него исходит радиочастотное излучение. Именно оно размагничивает карты.

Если вы будете носить карту под чехлом, то ее можно будет выбросить уже через 2-3 месяца.

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Кроме того, на iPhone 12 и 13 имеется устройство Максейф (MagSafe), предназначенное для беспроводной зарядки телефона. Он также может испортить вашу карту.

Где безопасно хранить карту

Самые безопасные места кошелек или специальный картхолдер. Там нет никаких угроз и ваша карта точно не испортится.

Как оплатить за коммуналку картой "єПідтримка"

Заплатить за коммунальные услуги через "поддержку" можно как тысячей гривен за вакцинацию, так и 6 500 грн помощи от государства во время войны.

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Как рассчитаться за услуги дистанционно, рассказали в пресс-службе поставщика электроэнергии в Киеве YASNO.

Чтобы рассчитаться за электроэнергию и газ дистанционно клиентам этого поставщика нужно сделать следующие шаги:

  • выбрать один из онлайн-сервисов – личный кабинет YASNO, Viber-бот YASNO-online, мобильное приложение YASNO или интернет-банкинг или платежные сервисы;
  • указать сумму к уплате;
  • ввести реквизиты карты "єПідтримка";
  • подтвердить платеж.

Мы уже писали, что в период войны государство предоставляет бизнесу денежную поддержку. Услугу предоставляют предпринимателям, ведущим деятельность в областях, где сейчас продолжаются боевые действия. Также читайте о том, каким товарам не дадут подорожать в Украине.

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Цитата дня

Страна должна работать. Бизнес должен работать. Государство предоставило для этого максимальные налоговые, регуляторные, кредитные и финансовые стимулы. Итак, работаем. Верим в ВСУ. Приближаем победу.

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