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Процедуру упростили: как получить помощь на ребенка во время войны

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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21 апреля, 15:47
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Рассказываем, кто и какую помощь может получить при рождении ребенка в Украине и как это изменила война
Что будет с помощью на детей из-за войны
Что будет с помощью на детей из-за войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Получить помощь при рождении ребенка в Украине возможно даже во время войны. Сейчас в стране введена упрощенная процедура.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и безопасности.

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Следовательно, назначить компенсацию в виде единовременного пособия может отдел соцзащиты районных или городских советов.

Для этого необходимы следующие документы:

  • заявление (можно написать на месте);
  • копия свидетельства о рождении ребенка или иного документа, подтверждающего данный факт;
  • справка из роддома о неполучении "Пакета малыша".

Также во время действия в Украине военного положения и еще месяц после его завершения можно тратить деньги с карты "Пакет малыша" на любые товары. Напомним, что компенсация составляет 6,3 тыс. грн.

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Кроме этого, снят 12-месячный лимит на использование денег. Еще одно изменение – процесс получения денег. Поскольку в условиях войны сложно открыть счет спецназначения, получать компенсацию можно на любой счет ПриватБанка, даже кого-нибудь из родственников.

Помощь переселенцам

Внутрунне перемещенные лица в Украине могут получить финансовую помощь от государства в размере 2 тысячи гривен (3 тысячи на ребенка и лиц с инвалидностью).

Чтобы получить деньги, необходимо сначала зарегистрироваться как ВПЛ, сделать это можно в ЦНАПе или через приложение "Дія".

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Далее необходимо подать заявление, чтобы вам назначили выплаты, это можно сделать лично или через приложение. Деньги поступят на счет любого банка, который вы укажете в заявлении.

"Сегодня" также писали, какие выплаты на детей ввели другие страны, и рассказывали, для кого в Украине увеличили размер пособия на детей.

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