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50 тысяч за рождение ребенка: как будут выплачивать госпомощь

27 мая, 12:00

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Ежегодно помощь при рождении ребенка будут поднимать на индекс инфляции

26 мая Кабмин одобрил для внесения в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон о государственной помощи семьям с детьми, предусматривающий увеличение размера помощи при рождении ребенка.

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Об этом Министерство социальной политики сообщает в своем Telegram-канале.

Законопроект предлагает повысить с 1 января 2022 года размер государственной помощи при рождении ребенка с 41 280 до 50 000 гривен. Выплата помощи будет проводиться единовременно в размере 25% от общего размера помощи (12 500 грн), остальная сумма помощи (37 500 грн) будет выплачиваться в течение последующих 36 месяцев равными частями (около 1042 грн в месяц) в порядке, установленном Кабмином.

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С 1 января 2023 года и в дальнейшем предусмотрено ежегодное увеличение размера помощи при рождении ребенка на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен, который утверждается Кабмином. Соответственно, увеличится и размер пособия при усыновлении ребенка.

Также напомним, что в 2011 году размер выплат по рождению ребенка отличался: до 30 прожиточных минимумов на первого ребенка, до 60 – на второго и до 120 – на третьего и последующего ребенка. Тогда это было около 25, 50 и 100 тыс. соответственно. А с середины 2014 года дифференциацию выплат отменили, а выплаты растянули на три года.

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