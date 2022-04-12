Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Химатака на Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Денежные выплаты на ребенка во время войны – какую поддержку оказывают в Украине и ЕС

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 апреля, 12:45
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем о программах социальной поддержки для людей, вынужденных бежать от российской агрессии
Какие выплаты на детей во время войны в Украине и Европе
Какие выплаты на детей во время войны в Украине и Европе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала войны миллионы украинцев покинули свои дома и переселились на запад. Кому удалось найти убежище в Украине, кому – выехать за границу.

Редакция "Сегодня" собрала информацию об актуальных программах финансовой поддержки украинских переселенцев и беженцев. Далее – коротко о каждой из них.

Реклама

Выплаты в Украине

С 5 апреля начал действовать правительственный проект поддержки детей, реализуемый вместе с ЮНИСЕФ. Право на получение дополнительных выплат имеют:

  • семьи с тремя и более детьми, из которых по крайней мере один ребенок младше 2 лет;
  • семьи с двумя и более детьми, из которых не менее одного ребенка с инвалидностью.

Для получения нужно заполнить форму на официальном сайте ЮНИСЕФ, впоследствии эта услуга будет доступна на портале "Дія". После проверки указанных данных заявитель получает уведомление о том, что им будут выплачивать по 2220 грн на каждого члена семьи ежемесячно, но не более чем для пяти человек. Выплата пособия осуществляется единоразово одним платежом в расчете на три месяца.

В конце марта также заработала государственная программа поддержки переселенцев, в рамках которой оказывают финансовую поддержку взрослым и детям. На одного переселенца выплачивают ежемесячно по 2000 грн, а также на каждого ребенка – по 3000 грн поддержки.

Реклама

Для получения выплат нужно зарегистрироваться как ВПО и стать на учет. После этого через "Дію" можно оформить помощь, которую будут начислять на банковскую карту.

Кроме этого, новые пенсии предусмотрены для студентов в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение во время войны, но потеряли кормильца. Учитывая сложности с оформлением справок, Пенсионный фонд будет самостоятельно обрабатывать имеющиеся данные и продолжать начислять выплаты детям.

Поддержка за границей

Украинцы, выехавшие в Польшу из-за войны, могут получить финансовую помощь от ООН в течение 3 месяцев. На первое лицо из семьи выплачивают 700 злотых (4824 грн) и по 600 (4135 грн) – на следующих четырех человек.

Реклама

Для получения денег нужно заполнить соответствующую форму и встретиться с представителем программы в указанное время. При себе иметь документ, подтверждающий личность, а затем предоставить отпечатки пальцев. После завершения процедуры, через 7 дней поступят деньги, которые нужно снять в банкомате.

Согласно закону, который подписал польский президент Анджей Дуда, всем беженцам из Украины выплачивают разовую помощь в размере 300 злотых (2068 грн). Украинцы также могут находиться легально в Польше 18 месяцев, а затем получить разрешение еще на 3 года. Им предоставляют бесплатную медицинскую помощь, а дети могут ходить в местные школы.

С марта в Чехии предоставляются ежемесячные выплаты украинцам в размере 5000 крон (6445 грн). Их будут выдавать в течение 6 месяцев на основании визы толерантности. После ее получения первая помощь начисляется сразу автоматически. Если за полгода семья не сможет улучшить финансовое состояние, помощь будут оказывать еще 5 месяцев.

Основную помощь выплачивают украинцам в Словакии. Взрослые получают 69 евро (2227 грн) на человека, если это люди с детьми – 130 евро (4238 грн). Пара с детьми может рассчитывать на 179 евро (5795 грн), а если детей свыше четырех, то в пределах 191 – 241 евро (до 7812 грн).

В начале апреля к финансовой поддержке граждан Украины присоединилась Германия. Правительство будет обеспечивать их такой же поддержкой, как и в рамках программы соцобеспечения Hartz VI. С 1 июня переселенцы из Украины могут получить по 400 евро (12817 грн) в месяц. Для них упростят доступ к центрам занятости и здравоохранения, украинцы смогут пойти на курсы немецкого языка.

Помощь переселенцам

В ближайшее время в Украине должна заработать услуга по регистрации переселенцев в "Дії". Это позволит быстро и оперативно получать информацию о количестве ВПЛ и предоставить им финансовую поддержку.

В марте заработала программа помощи переселенцам – деньгами, работой и убежищем. Планируется также восстанавливать разрушенное жилье после войны.

Раньше мы рассказывали о наработанном механизме компенсаций за жилье. Для того чтобы получить возмещение, нужно отправить заявление, после чего комиссия оценит ущерб и стоимость компенсации. То, что возможно, отремонтируют за государственные деньги, остальное будут взыскано в виде репараций из России.

В то же время владельцы недвижимости из западных областей Украины могут получить компенсации за коммунальные услуги, если предоставили убежище переселенцам. Для получения выплат необходимо зарегистрироваться и указывать актуальную информацию о количестве переселенцев.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-лиз для Украины
Больше
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Финансовый фронт
Будущее гривни
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Green energy
Зеленая трансформация Украины
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,50
-
34,00
36,00
26,37
-
33,50
37,40
27,20
-
-
39,29
27,48
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
36,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять