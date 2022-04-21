Процедуру спростили: як отримати допомогу на дитину під час війни

Розповідаємо, хто і яку допомогу може отримати за народження дитини в Україні і як це змінила війна

Що буде за допомогою на дітей через війну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Отримати допомогу при народженні дитини в Україні можливо навіть під час війни. Зараз в країні навіть запровадили спрощену процедуру.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Отже, призначити компенсацію у вигляді одноразової допомоги може відділ соцзахисту районних чи міських рад.

Для цього необхідні такі документи:

заява (можна написати на місці);

копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що підтверджує даний факт;

довідка з пологового будинку про неодержання "Пакунка малюка".

Також під час дії в Україні воєнного стану та ще місяць після його завершення можна витрачати гроші з картки "Пакунок малюка" на будь-які товари. Нагадаємо, що компенсація становить 6,3 тис. грн.

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Крім цього, знято 12-місячний ліміт на використання грошей. Ще одна зміна – процес отримання грошей. Оскільки в умовах війни складно відкрити рахунок спецпризначення, отримувати компенсацію можна на будь-який рахунок ПриватБанку, навіть когось із родичів.

Допомога переселенцям

Внутрішньо переміщені особи в Україні можуть отримати фінансову допомогу від держави в розмірі 2 тисячі гривень (3 тисячі на дитину та для осіб з інвалідністю).

Щоб отримати гроші, необхідно спочатку зареєструватися як ВПО, зробити це можна в ЦНАПі або онлайн-через застосунок "Дія".

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Далі необхідно подати заяву, щоб вам призначили виплати, це також можна зробити особисто або через застосунок. Гроші надійдуть на рахунок будь-якого банку, який ви вкажете у заяві.

"Сьогодні" також писали, які виплати на дітей запровадили інші країни, і розповідали, для кого в Україні збільшили розмір допомоги на дітей.