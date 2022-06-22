Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 🚢 Что происходит на Змеином 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

ПриватБанк запускает сервис "Касса" – что смогут делать украинцы

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 июня, 10:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем как подключиться к новому сервису ПриватБанка и сколько это стоит
ПриватБанк запускает сервис для предпринимателей
ПриватБанк запускает сервис для предпринимателей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

ПриватБанк запустил новый сервис для предпринимателей под названием "Касса". Это программный кассовый аппарат на платежных POS-терминалах.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Реклама

Сервис позволяет просто подключить и использовать POS-терминалы банка как программный регистратор расчетных операций (ПРРО).

По сути "Касса" – это сочетание онлайн-кабинета и приложения для POS-терминала. Отмечается, что "Касса" это приложение, которое встроено в POS-терминал и может выполнять такие функции кассового аппарата:

  • продажа товаров;
  • оформление инкассации;
  • внесение в кассу наличных денег для размена и прочее.

Кроме этого, через онлайн-кабинет сервиса "Касса" можно регистрировать торговые точки, кассиров и кассы, не посещая налоговую службу, следить за продажами, вносить товары и услуги в справочник, фискализовать финансовые операции.

Реклама

Как подключиться к сервису?

В ПриватБанке отмечают, что стоимость сервиса "Касса" учтена в тарифе по эквайрингу.

Чтобы подключиться, нужно быть клиентом финучреждения и зарегистрироваться в личном кабинете согласно инструкции.

После этого ПриватБанк установит POS-терминал с приложением "Касса".

Реклама

Выплата помощи через ПриватБанк

Украинцы, бесплатно приютившие вынужденных переселенцев в своем доме, могут получить финансовую помощь от Красного Креста через платежную систему PrivatMoney.

Речь идет о компенсации для людей, участвовавших в программе "Прихисток". Речь идет о выплате 14,77 грн за человека на сутки, т.е. 450 грн за одного человека в месяц.

О том, как их получить и куда обращаться, читайте в нашем материале.

"Сегодня" раньше писали, как клиентов ПриватБанка массово атакуют мошенники и рассказывали, за что банк внезапно заблокировал карту пенсионерки.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,86 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Денежный вопрос
Что будет с курсом доллара?
Узнать
Куда вложить деньги?
Все в банк!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,63
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
43,04
-
50,00
55,00
41,95
Американские горки
Доллар на черном рынке
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20262.4

Dogecoin (DOGE)

0.06

Ethereum (ETH)

1081.32

Litecoin (LTC)

51.25

Ripple (XRP)

0.32

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять