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Мошенники массово атакуют клиентов ПриватБанка – что происходит

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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13 июня, 17:20
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Пользовательница украинского банка пострадала от рук онлайн-злоумышленников
Клиентка ПриватБанка потеряла все деньги
Клиентка ПриватБанка потеряла все деньги / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Почти месяц клиентка ПриватБанка не может вернуть деньги, которые у нее украли с банковской карты.

Об этом она рассказала в отзыве на странице банка на сайте "Минфин".

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"14 мая 2022 года мошенники списали средства с карты, открыли виртуальную карту, с которой также списали средства", – объяснила женщина.

В тот же день клиентка обратилась в банк, чтобы отменить не совершенный ею платеж. На момент обращения деньги еще были в ПриватБанке, но их не вернули.

"Все операции были сделаны с другого устройства, а не с моего телефона. Что делает служба безопасности банка? Отписывается, что клиент виноват сам", – заявила она.

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Украинка возмущена действиями финучреждения, ведь ей ни разу не позвонили по телефону и не попытались проверить информацию о переводе средств.

Что ответили в банке?

В ПриватБанке ответили на отзыв клиентки и отметили, что в Приват24 осуществление операций по открытию новой виртуальной карты или платежей возможно только при наличии доступа к аккаунту. Чтобы войти в профиль, нужно знать финансовый номер, пароль от Приват24 или ПИН-код карты.

"Если вы уже обратились к стражам порядка с заявлением о мошенничестве, необходимо ожидать завершения расследования, ведь именно суд выносит окончательное решение", – отметили в службе поддержки.

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На основании решения суда банк сможет осуществить перерасчет задолженности. С клиенткой связались лично, чтобы дополнительно проверить информацию.

Жалобы на "дырявость" банка

Упомянутая клиентка – не единственная, у кого злоумышленники определенным образом смогли отдаленно похитить все деньги с банковских счетов. Недавно на подобную схему пожаловалась другая украинка, которая имела несколько карт в ПриватБанке.

По ее словам, мошенники украли все средства с гривневогоу и долларового счетов как раз через Приват24. Женщина убеждает, что в тот день не пользовалась онлайн-банкингом, а зашли в ее профиль с другого устройства и совершили перевод.

Больше всего клиентку разозлило, что во время перевода денег банк не позвонил, чтобы подтвердить операцию или предупредить о входе с другого устройства. Нет также информации о том, на какой счет "ушли" гривны и доллары.

"Я не одна. Пока была в банке, за мной мужчине тоже за ночь почистили карту. У вас дырявая защита, потому что каждый день людей обворовывают", – заявила женщина.

Представители ПриватБанка выразили соболезнование клиентке, оказавшейся в неприятной ситуации. Ее заверили, что данные клиентов не передают третьим лицам, а программные средства модернизируют. В некоторых случаях платежи невозможно обжаловать, например, после ввода одноразового пароля 3D Secure для подтверждения оплаты, что и произошло в конкретном случае.

В банке пообещали осуществить дополнительную проверку по этой ситуации и сообщить о ее результате клиентке.

"Сегодня" ранее писали, что в ПриватБанке объявили о начале осуществления выплат украинцам по совместному проекту Международного комитета Красного Креста и Минсоцполитики. Узнайте, как получить денежную поддержку гражданам Украины в Румынии.

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