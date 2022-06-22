ПриватБанк запускає сервіс "Каса" – що зможуть робити українці

Розповідаємо, як підключитися до нового сервісу ПриватБанку і скільки це коштує

ПриватБанк запускає сервіс для підприємців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

ПриватБанк запустив новий сервіс для підприємців під назвою "Каса". Це програмний касовий апарат на платіжних POS-терміналах.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

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Сервіс дає змогу просто підключити та використовувати POS-термінали банку як програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО).

По суті "Каса" – це поєднання онлайн-кабінету і додатку для POS-термінала. Зазначається, що "Каса" це додаток, який вбудований у POS-термінал і може виконувати функції касового апарату:

продаж товарів;

оформлення інкасації;

внесення до каси готівки для розміну та інше.

Окрім цього, через онлайн-кабінет сервісу "Каса" можна реєструвати торгові точки, касирів та каси, не відвідуючи податкову службу, стежити за продажами, вносити товари й послуги у довідник, фіскалізувати фінансові операції.

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Як підключитися до сервісу?

У ПриватБанку зазначають, що вартість сервісу "Каса" врахована в тариф з еквайрингу.

Щоб підключитися, потрібно бути клієнтом фінустанови і зареєструватися в особистому кабінеті згідно з інструкцією.

Після цього ПриватБанк установить вам POS-термінал із додатком "Каса".

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Виплата допомоги через ПриватБанк

Українці, які безкоштовно прихистили вимушених переселенців у своїй оселі можуть отримати фінансову допомогу від Червоного Хреста через платіжну систему PrivatMoney.

Йдеться про компенсацію для людей, які брали участь у програмі "Прихисток". Йдеться про виплати 14,77 грн за одну особу на добу, тобто 450 грн за одну особу на місяць.

Про те, як їх отримати і куди звертатись, читайте в нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, як клієнтів ПриватБанку масово атакують шахраї і розповідали, за що банк раптово заблокував картку пенсіонерки.