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ПриватБанк внезапно заблокировал пенсионную карту клиентки – что произошло

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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20 июня, 15:36
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Пожилая женщина уже неделю не может воспользоваться деньгами на лекарства и продукты
Клиентке ПриватБанка внезапно заблокировали карту
Клиентке ПриватБанка внезапно заблокировали карту / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Клиентка ПриватБанка заявила, что финансовое учреждение внезапно заблокировало пенсионную карточку ее 81-летней матери, прикованной к постели.

По словам женщины в отзыве на сайте "Минфин", она заботится о матери, в том числе отвечает и за ее финансовые расходы.

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Инцидент произошел 13 июня – после ввода пароля, карточка оказалась заблокированной. Клиентка убеждает, что пароль вводили правильно. С тех пор решить проблему кажется нереальным.

"Обратилась в отделение банка, там отправили решать проблему по телефону 3700, куда вообще не дозвониться. Переписка с онлайн-поддержкой шла всю неделю по кругу", – добавила украинка.

Для подтверждения информации о человеке, представителям банка показали паспортные данные пенсионерки и провели селфи-верификацию. Однако никакой способ не помог, а банку все мало данных.

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"Плачу за маму коммунальные, покупаю продукты и лекарства, ухаживаю за ней – это мой долг. А ваша обязанность в это тяжелое время – отдать личные средства старому, больному человеку", – резюмировала клиентка.

Что ответили в банке?

Представители ПриватБанка отметили, что если карта заблокирована через ПИН-код, это означает, что при совершении операции ввели код, не соответствующий установленному на карте.

"В настоящее время не зафиксирована информация об обращениях владельца карты в поддержку через авторизованные каналы, чтобы мы могли проверить предоставленную вами информацию", – добавили в службе поддержки.

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В то же время дочери пенсионерки не могли предоставить информацию о карте матери, поскольку не она является владелицей счета. Банковские карточки не разблокируют по обращению третьих сторон, а персональные данные не должны передавать посторонним лицам.

Чтобы помочь старшей женщине, нужно, чтобы она сама обратилась в поддержку. Исключение возможно только в ситуации, когда дочь имеет нотариальное поручение с перечнем полномочий, где она выступает доверенным лицом матери.

Выплата долгожданной помощи

В начале июня в ПриватБанке объявили о начале выплат украинцам денежной помощи. Финансирование предоставляется в рамках совместного проекта Международного Комитета Красного Креста и Минсоцполитики.

Денежную поддержку оказывают малообеспеченным семьям, имеющим официальный статус, из пострадавших в результате боевых действий общин. Размер пособия составляет 2500 грн на человека в месяц. Будут предоставлять средства в течение трех месяцев.

Выплаты начисляют главе семьи переводом PrivatMoney. Деньги поступают на банковскую карточку украинского финучреждения, номер которой был зарегистрирован в Минсоцполитике.

Оформить помощь можно также в отделении ПриватБанка или по номеру 3700. Денежные средства могут зачислить на карту или выдать их наличными. Программа распространяется на общины таких областей:

  • Донецкой;
  • Луганской;
  • Запорожской;
  • Житомирской;
  • Киевской;
  • Николаевской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Черниговской.

"Сегодня" раньше писали, как украинцам получить до 380 евро помощи в Словакии, а также рассказывали, что мобильный оператор Vodafone внезапно повысил стоимость тарифов с 1 июля.

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