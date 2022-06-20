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Українці можуть отримати ще один вид допомоги через ПриватБанк – кому виплатять гроші

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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20 червня, 17:55
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Розповідаємо, куди треба подавати заявку на отримання допомоги і хто може це зробити
Українці можуть отримати допомогу від Червоного Хреста через ПриватБанк
Українці можуть отримати допомогу від Червоного Хреста через ПриватБанк / Фото: Getty Images

Українці, що прихистили вимушених переселенців у своїй оселі можуть отримати фінансову допомогу від Червоного Хреста через ПриватБанк.

Про це повідомляє прес-служба банку.

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Виплата компенсація передбачена для людей, які розмістили у себе внутрішньо переміщених осіб по програмі "Прихисток", вони здійснюватимуться через платіжну систему PrivatMoney.

Яка компенсація передбачена?

Власники житла, у якому безкоштовно проживали або проживают переселенці (обов’язково зі статусом ВПО) становить 14.77 грн за одну особу на добу, 450 грн за одну особу на місяць.

Як отримати компенсацію?

Для цього потрібно зареєструвати своє житло на сайті і не пізніше наступного дня подати заяву до органів місцевого самоврядування, у якій треба вказати ПІБ кожної з розміщених осіб та додати копії документів, що посвідчують їх особи.

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В той день, коли розміщення внутрішньопереміщеної особи припиняється або змінюється інформація про кількість таких осіб, потрібно також подати відповідну заяву.

За отриманням грошової допомоги звертатися треба до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування жилого приміщення особисто.

Детальніше про те, які види фінансової допомоги можна отримати в Україні під час війни, читайте в нашому матеріалі.

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"Сьогодні" раніше писали, чому ПриватБанк раптово заблокував пенсійну картку клієнтку і розповідали, що буде з кредитами українців у цій фінустанові.

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