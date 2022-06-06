ПриватБанк оставил клиента без зарплаты — в чем причина

Украинцу не выдал деньги банкомат, но банк, внезапено, списал все средства с карты своего клиента

Клиент ПриватБанка остался без денег из-за свою в работе банкомата / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

5 июня клиент ПриватБанка рассказал о том, как пытался снять зарплату с карточки банка: банкомат не выдал деньги, но финучреждение списало все средства со счета клиента.

Свой отзыв мужчина опубликовал на сайте "Минфин" в профиле ПриватБанка.

Реклама

По словам клиента, инцидент произошел еще 1 июня:

"Поговорил с чрезвычайно вежливым оператором, мне сообщили, что моя заявка на возврат средств – №24779313. Далее начинается очередной квест с ПриватБанком – жду день и получаю СМС: "необходима инкассация, срок рассмотрения заявки – 14 дней", – пишет мужчина.

Но деньги клиенту не вернули даже после инкассации, а в банке сообщили, что нужно уточнить данные.

Реклама

"Банк для использования не рекомендую вообще. Банк должен страдать от технических сбоев оборудования, а не клиент. Оценка моя банка – дно полное, их работа больше похожа на схему мошенничества", – возмущается мужчина.

Что ответили в банке

В ПриватБанке отреагировали на отзыв клиента, повторив информацию, ранее полученную им в СМС о необходимости инкассации.

"Проведение и сверка результатов инкассации при обработке заявки на возврат средств позволит нам убедиться в том, что средства не были выданы и определить их сумму", – говорится в сообщении.

Реклама

При этом в банке уже не уточняли, сколько дней займет обработка заявки, пообещав лишь проинформировать клиента о результатах проверки.

В Украине минус один банк

Недавно в Украине "лопнул" очередной банк – в этот раз пострадали вкладчики Мегабанка. Национальный банк признал его неплатежеспособным из-за ряда нарушений:

в части оценки кредитного риска;

инсайдерского кредитования;

невыполнения плана докапитализации.

Теперь банк больше не будет представлен на рынке финансовых услуг. Интересно, что в категорию ненадежных финучреждение попало еще 3 февраля. Регулятор отмечает, что основанием стали существенные нарушения в различных областях деятельности и невыполнение требований по их устранению.

Вкладчикам Мегабанка пообещали вернуть все вклады от Фонда гарантирования. Возможная сумма выплат вкладчикам в целом достигает 4,4 млрд грн по состоянию на 21 мая.

Ранее мы рассказывали, будут ли работать банки в Украине на Троицу, и писали, какую новую услугу для своих клиентов запустил ПриватБанк.