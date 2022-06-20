Украинцы могут получить еще один вид помощи через ПриватБанк – кому выплатят деньги

Рассказываем, куда нужно подавать заявку на получение пособия и кто может это сделать

Украинцы могут получить помощь от Красного Креста через ПриватБанк / Фото: Getty Images

Украинцы, приютившие вынужденных переселенцев в своем доме могут получить финансовую помощь от Красного Креста через ПриватБанк.

Об этом сообщает пресс-служба банка

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Выплата компенсации предусмотрена для людей, которые разместили у себя внутри перемещенных лиц по программе "Прихисток", они будут осуществляться через платежную систему PrivatMoney.

Какая компенсация предусмотрена?

Владельцы жилья, в котором бесплатно проживали или проживают переселенцы (обязательно со статусом ВПЛ) составляет 14.77 грн за человека на сутки, то есть 450 грн за одного человека в месяц.

Как получить компенсацию?

Для этого нужно зарегистрировать свое жилье на сайте и не позднее следующего дня подать заявление в органы местного самоуправления, в котором нужно указать ФИО каждого из размещенных лиц и добавить копии документов, удостоверяющих их лица.

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В тот день, когда размещение внутриперемещенного лица прекращается или меняется информация о количестве таких лиц, нужно также подать соответствующее заявление.

За получением денежной помощи обращаться нужно в исполнительный комитет сельского, поселкового, городского совета по месту нахождения жилого помещения лично.

Детальнее о том, какие виды финансовой помощи можно получить в Украине во время войны, читайте в нашем материале.

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