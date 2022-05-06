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ПриватБанк выпустил карту "Простір" – кому она пригодится

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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6 мая, 16:58
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Новые платежки карты можно использовать для любых операций
Украинцы могут оформить новые платежные карточки
Украинцы могут оформить новые платежные карточки / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Новые платежные карты "Простір" от ПриватБанка украинцы могут оформлять уже с 6 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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Отмечается, что карты выдают главные отделения ПриватБанка во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областях.

Карты "Простір" будут использоваться для следующих операций:

  • для пенсионных выплат;
  • социальных;
  • для выплат внутриперемещенным лицам.

Клиенты смогут использовать такие карты для любых платежных операций на территории Украины – рассчитываться в торговой сети и интернете, получать наличные в банкоматах, делать переводы с карты на карту.

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Новые функции в Приват24

В мае в приложении Приват 24 появился раздел "Заощадження", который позволяет открыть депозит через мобильный и управлять им.

Также недавно банк подключился к платежной системе Payoneer. Теперь перевести деньги с аккаунта Payoneer на карту или счет в банке можно через приложение в телефоне.

Раньше мы рассказывали, как получить 2220 грн от ООН через ПриватБанк, и писали, как украинское правительство изменил суммы выплат для детей во время военного положения.

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