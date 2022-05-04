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В Украине увеличили выплаты на детей: кто и какую помощь может получить

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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4 мая, 08:57
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Рассказываем, как украинское правительство изменило суммы выплат для некоторых категорий семей во время военного положения
Некоторым детям увеличили финансовую помощь
Некоторым детям увеличили финансовую помощь / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны в Украине государство начало пересматривать суммы денежной помощи некоторым категориям населения и назначать дополнительные выплаты.

Теперь большие выплаты были сделаны и для некоторых детей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

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Что изменилось для украинцев

Размер временной государственной помощи увеличили для детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания неизвестно.

Помощь будет назначаться с учетом следующих условий:

  • будет учитываться материальное состояние семьи, в которой воспитывается ребенок;
  • размер выплаты будет равен разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев;
  • однако размер выплаты будет не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Максимальный размер временной помощи для детей до 6 лет будет составлять 2 100 грн, для детей от 6 до 18 лет – 2 618 грн.

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"Также будет проведен с 1 января 2022 года перерасчет размера временной государственной помощи, выплата которой была произведена в январе-мае 2022 года, с учетом выплаченных сумм этой помощи", – отметили в Минсоцполитики.

Помощь семьям во время войны

Ранее "Сегодня" рассказывали, что Минсоцполитики совместно с ЮНИСЕФ ввели программу денежной помощи уязвимым семьям с детьми. Помогать будут тем, у которых есть финансовые проблемы. В частности это касается семей, принадлежащих к следующим категориям:

  • семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет;
  • семьи с двумя или более детьми, где один ребенок имеет инвалидность.

Для каждого члена семьи в месяц предусмотрено 2220 грн. Но выплаты будут производиться не более чем для пяти человек. Мы уже объясняли, как подать заявку на эту программу.

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Также переселенцы смогут получить2000 грн помощи для взрослых и 3 000 грн для детей и лиц с инвалидностью. Претендовать на выплаты могут следующие категории населения:

  • переселенцы, переместившиеся с территории территориальных общин, расположенных в районе ведение военных (боевых) действий;
  • лица, находящиеся во временной оккупации, окружении (блокировке);
  • лица, у которых жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения и подавших заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности, через Единый государственный вебпортал электронных услуг.

Раньше мы также рассказывали, какую материальную помощь получают семьи военных во время войны, кто из украинцев и какую финансовую помощь может получить от государства.

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