Как получить 2220 грн от ООН через ПриватБанк – инструкция

Минсоцполитики со Всемирной продовольственной программой ООН ввели дополнительные выплаты для внутренне перемещенных лиц во время войны.
Их можно получить в том числе и через ПриватБанк. В пресс-службе банка рассказали, как это сделать.
Как получить выплаты
Как мы рассказывали ранее, получить дополнительную финансовую помощь к уже имеющейся смогут внутренне перемещенные лица из числа наиболее уязвимых групп, в общей сложности – 500 тысяч украинцев.
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"В соответствии с заключенным меморандумом выплата дополнительной денежной помощи уязвимым домохозяйствам будет производиться за три месяца в размере 2220 гривен на каждого члена домохозяйства в месяц, но не более чем для трех человек ", – объяснили в Минсоцполитике.
Те, кому назначили помощь, могут получить ее через Western Union в ПриватБанке.
"После оформления помощи Western Union отправляет код перевода в SMS-сообщении на мобильный телефон получателя. Если нет мобильного телефона, нужно ввести свои данные на сайте программы и получить код банковского перевода в бумажном виде на текущий адрес проживания", – говорится в сообщении банка.
Получить перевод Western Union от ООН по коду Western Union можно следующими способами:
- через Приват24 (мобильный и веб);
- в банкоматах, терминалах самообслуживания;
- в отделениях банка;
- или засчитать на карту по телефону клиентской поддержки 3700 или в Чат-онлайн.
Получить деньги можно и через "Новую почту"
ВПЛ при оформлении финансовой помощи должны выбрать способ получения помощи "Новая почта". Дальше должен прийти код от партнера ООН в Украине. С этим кодом нужно:
- прийти в отделение;
- сказать оператору, что нужно получить перевод от Western Union;
- назвать этот код;
- показать документ, удостоверяющий личность.
А с вопросами начисления денежной помощи можно обращаться на горячую линию Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине по телефону 080030771.
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