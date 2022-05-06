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Как получить 2220 грн от ООН через ПриватБанк – инструкция

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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6 мая, 15:29
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Рассказываем, как получить финансовую помощь от всемирной продовольственной программы ООН через ПриватБанк
Как получить финансовую помощь от ООН
Как получить финансовую помощь от ООН / Фото: AFP, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Минсоцполитики со Всемирной продовольственной программой ООН ввели дополнительные выплаты для внутренне перемещенных лиц во время войны.

Их можно получить в том числе и через ПриватБанк. В пресс-службе банка рассказали, как это сделать.

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Как получить выплаты

Как мы рассказывали ранее, получить дополнительную финансовую помощь к уже имеющейся смогут внутренне перемещенные лица из числа наиболее уязвимых групп, в общей сложности – 500 тысяч украинцев.

"В соответствии с заключенным меморандумом выплата дополнительной денежной помощи уязвимым домохозяйствам будет производиться за три месяца в размере 2220 гривен на каждого члена домохозяйства в месяц, но не более чем для трех человек ", – объяснили в Минсоцполитике.

Те, кому назначили помощь, могут получить ее через Western Union в ПриватБанке.

"После оформления помощи Western Union отправляет код перевода в SMS-сообщении на мобильный телефон получателя. Если нет мобильного телефона, нужно ввести свои данные на сайте программы и получить код банковского перевода в бумажном виде на текущий адрес проживания", – говорится в сообщении банка.

Получить перевод Western Union от ООН по коду Western Union можно следующими способами:

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  • через Приват24 (мобильный и веб);
  • в банкоматах, терминалах самообслуживания;
  • в отделениях банка;
  • или засчитать на карту по телефону клиентской поддержки 3700 или в Чат-онлайн.

Получить деньги можно и через "Новую почту"

ВПЛ при оформлении финансовой помощи должны выбрать способ получения помощи "Новая почта". Дальше должен прийти код от партнера ООН в Украине. С этим кодом нужно:

  • прийти в отделение;
  • сказать оператору, что нужно получить перевод от Western Union;
  • назвать этот код;
  • показать документ, удостоверяющий личность.

А с вопросами начисления денежной помощи можно обращаться на горячую линию Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине по телефону 080030771.

Мы также писали, как украинское правительство изменило суммы выплат на детей во время военного положения, и как оформить 2000 грн помощи от государства.

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