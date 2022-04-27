Как получить 2 000 грн от государства – инструкция

В Украине вынужденные переселенцы, покинувшие свои дома из-за боевых действий, могут ежемесячно получать выплаты в размере 2 000 грн на взрослого и 3 000 грн на ребенка.
"Сегодня" подробно объясняет, как такие выплаты оформить.
Сначала нужно получить статус переселенца
Один из способов получить статус ВПЛ – сделать это через "Дію". Однако есть важные условия: такой статус могут получить люди, вынужденно покинувшие дома, но находящиеся в Украине.
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Чтобы его получить, нужно быть зарегистрированным в одной из этих областей:
- Волынская;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Житомирская;
- Запорожская;
- Киевская;
- г. Киев;
- Луганская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Черниговская.
Также услуга доступна, если вы зарегистрированы в одной из этих областей в качестве плательщика ЕСВ.
Чтобы получить статус переселенца в "Дії", сделайте следующие шаги:
- загрузите приложение "Дія" или обновите его;
- убедитесь, что у вас есть ID-карта или биометрический загранпаспорт;
- зайдите в раздел "Послуги" и выберите "Отримати статус ВПО";
- укажите свой актуальный адрес;
- подтвердите свое местонахождение с помощью геолокации;
- если у вас есть дети, вы можете получить статус переселенца и для них.
Еще один способ получить статус ВПЛ – лично обратиться в органы социальной защиты населения, уполномоченного лица общины, ЦПАУ. Там будет выдана специальная справка, с которой нужно идти в тот же орган и оформлять выплаты.
Как оформить выплату
Чтобы это сделать через ЦПАУ, уполномоченное лицо общины или орган соцзащиты, к одному из них следует обратиться со справкой, и при оформлении указать счет, на который хотите получать деньги. Это может быть счёт любого банка.
Через "Дію" процедура такова: после отправки заявки на получение статуса ВПЛ нажать "Хочу отримувати допомогу". Затем нужно выбрать карту "єПідтримка" для зачисления средств. Если такой карты нет – ее можно легко оформить.
Украинцам назначили дополнительную денежную помощь во время войны
Ранее "Сегодня" рассказывали, что дополнительную финансовую помощь будут оказывать уязвимым категориям населения, пострадавшим от войны.
Эти категории отдельно определят в меморандуме о сотрудничестве, в частности из числа внутренне перемещенных лиц, сведения о которых содержатся в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах, а также из числа людей, подавших заявку на получение помощи через информационную платформу "єДопомога" .
Ориентировочный общий бюджет проекта – 2,4 млрд грн. А размер пособия на человека – 2 500 грн в месяц.
Будут оказывать помощь только 1 месяц. Однако срок могут увеличить, если будет необходимое финансирование. Также организаторы могут просмотреть критерии оказания помощи, если это потребуется.
Чтобы получить деньги, обращаться никуда не нужно. Помощь будут давать даже в том случае, если человек уже получает выплаты из других программ. Также помощь в рамках этой программы не учитывается при исчислении совокупного дохода домохозяйства для всех видов социальной помощи и не облагается налогом на доходы физических лиц.
Мы также писали, кто может получить компенсацию за разрушенное или поврежденное во время боевых действий жилье, если владелец этого жилья погиб. И объясняли, какие три новые схемы придумали мошенники во время войны и как от них защититься.