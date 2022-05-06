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Як отримати 2220 грн від ООН через ПриватБанк – інструкція

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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6 травня, 15:29
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Розповідаємо, як отримати фінансову допомогу від всесвітньої продовольчої програми ООН через ПриватБанк
Як отримати фінансову допомогу від ООН
Як отримати фінансову допомогу від ООН / Фото: AFP, уніан, Колаж: Сьогодні

Мінсоцполітики зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН запровадили додаткові виплати для внутрішньо переміщених осіб під час війни.

Їх можна отримати зокрема і через ПриватБанк. У пресслужбі банку розповіли, як це зробити.

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Як отримати виплати

Як ми розповідали раніше, отримати додаткову фінансову допомогу до вже наявної зможуть внутрішньо переміщені особи з числа найбільш вразливих груп, загалом – 500 тисяч українців.

"Відповідно до укладеного меморандуму виплата додаткової грошової допомоги вразливим домогосподарствам буде здійснюватися за три місяці в розмірі 2220 гривень на кожного члена домогосподарства на місяць, але не більше, ніж для трьох осіб", – пояснили у Мінсоцполітики.

Ті, кому призначили допомогу, можуть отримати її через Western Union в ПриватБанку.

"Після оформлення допомоги Western Union надсилає код переказу в SMS-повідомленні на мобільний телефон отримувача. Якщо немає мобільного телефону, треба ввести свої дані на сайті програми та отримати код банківського переказу у паперовому вигляді на поточну адресу проживання", – йдеться у повідомленні банку.

Отримати переказ Western Union від ООН за кодом Western Union можна такими способами:

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  • через Приват24 (мобільний і веб);
  • у банкоматах, терміналах самообслуговування;
  • у відділеннях банку;
  • або зарахувати на картку по телефону клієнтської підтримки 3700 чи у Чат-онлайн.

Отримати гроші можна і через "Нову пошту"

ВПО під час оформлення фінансової допомоги повинні обрати спосіб отримання допомоги "Нова пошта". Далі має прийти код від партнера ООН в Україні. З цим кодом потрібно:

  • прийти до відділення;
  • сказати оператору, що потрібно отримати переказ від Western Union;
  • назвати цей код;
  • показати документ, що посвідчує особу.

А з питаннями щодо нарахування грошової допомоги можна звертатися на гарячу лінію Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні за телефоном 080030771.

Ми також писали, як український уряд змінив суми виплат на дітей під час воєнного стану та як оформити 2000 грн допомоги від держави.

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