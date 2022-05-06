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ПриватБанк випустив карту "Простір" – кому вона знадобиться

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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6 травня, 16:58
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Нові платіжки картки можна використовувати для будь-яких операцій
Українці можуть оформити нові платіжні картки
Українці можуть оформити нові платіжні картки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Новы платіжні картки "Простір" від ПриватБанку українці можуть оформлювати вже з 6 травня.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

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Зазначається, що картки видають головні відділення ПриватБанку у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Закарпатській областях.

Картки простір будуть використовуватися для таких операцій:

  • для пенсійних виплат;
  • соціальних;
  • для виплат внутрішньо переміщеним особам.

Клієнти зможуть використовувати такі картки для будь-яких платіжних операцій на території України – розраховуватися в торговельній мережі та інтернеті, отримувати готівку в банкоматах, робити перекази з картки на картку.

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Нові функції в Приват24

У травні у додатку Приват 24 з'явився розділ "Заощадження", який дозволяє відкрити депозит через мобільний і керувати ним.

Також нещодавно банк підключився до платіжної системи Payoneer. Тепер переказати гроші з акаунту Payoneer на картку або рахунок у банку можна й через застосунок у телефоні.

Раніше ми розповідали, як отримати 2220 грн від ООН через ПриватБанк, і писали, як український уряд змінив суми виплат на дітей під час воєнного стану.

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