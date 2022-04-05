ПриватБанк, Monobank и ПУМБ – выдают ли банки в Украине кредиты

Во время войны дополнительные деньги нужны как никогда, именно поэтому украинцев интересует вопрос получения потребительских кредитов в банках.
"Сегодня" рассказывают, выдают ли украинские банки займы во время военного положения.
Итак, законодательство не запрещает выдачу кредитов и каждый банк решает это самостоятельно.
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Однако в большинстве популярных банков нам ответили, что выдача новых кредитов и рассрочек приостановлена.
"Потребительские кредиты в условиях военного времени выдавать физически невозможно. Бизнес также может пользоваться имеющимися кредитными средствами и лимитами в пределах, установленных до войны", – сказал "Сегодня" пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.
По его словам, сейчас также нет возможности увеличить кредитный лимит, а вот пользоваться тем, что был установлен до войны – можно.
О приостановке выдачи новых кредитов заявили также в Monobank и ПУМБ.
Кредитные лимиты
Использование кредитных лимитов также претерпело изменения. Кроме ПриватБанка возможность повысить кредитный лимит убрали: Ощадбанк и ПУМБ (установил на уровне 5 тыс. грн).
А вот Monobank оставил возможность повышать кредитный лимит, но уточнил, что каждая заявка будет рассматриваться индивидуально.
Подать ее можно в мобильном приложении банка. Для этого в главном меню сделайте свайп влево, под номером карты выберите пункт "Управление лимитами" и нажмите "Повысить лимит на карту".
Рекомендуем сразу не выставлять слишком большой лимит, поскольку так вы, вероятнее всего, получите отказ.
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