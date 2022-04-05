ПриватБанк, Monobank і ПУМБ – чи видають банки в Україні кредити

Розповідаємо, яке рішення ухвалили популярні українські банки щодо видачі кредитів під час війни

Чи видають українські банки кредити - пояснення / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Під час війни додаткові гроші потрібні, як ніколи, саме тому українців цікавить питання отримання споживчих кредитів у банках.

"Сьогодні" розповідають, чи видають українські банки позики під час воєнного стану.

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Отже, законодавство не забороняє видачу кредитів і кожен банк вирішує це самостійно.

Однак у більшості популярних банків нам відповіли, що видачу нових кредитів та розстрочок припинено.

"Споживчі кредити за умов воєнного часу видавати фізично неможливо. Бізнес також може користуватися наявними кредитними коштами та лімітами в межах, встановлених до війни", – сказав прес-секретар ПриватБанку Олег Серга.

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За його словами, зараз також немає можливості збільшити кредитний ліміт, а ось користуватися тим, що був встановлений до війни - можливо.

Про призупинення видачі нових кредитів заявили також у Monobank та ПУМБ.

Кредитні ліміти

Використання кредитних лімітів також зазнало змін. Крім ПриватБанку, можливість підвищити кредитний ліміт прибрали: Ощадбанк і ПУМБ (встановив на рівні 5 тис. грн).

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А ось Monobank залишив можливість підвищувати кредитний ліміт, але уточнив, що кожна заявка розглядатиметься індивідуально.

Подати її можна у мобільному додатку банку. Для цього в головному меню зробіть свайп ліворуч, під номером картки виберіть пункт "Керування лімітами" та натисніть "Підвищити ліміт на картку".

Рекомендуємо відразу не виставляти занадто великий ліміт, оскільки так ви, найімовірніше, отримаєте відмову.

"Сьогодні" також писали, що відбувається з іпотечним кредитом у разі руйнування будинку та розповідали, як отримає кредитні канікули у своєму банку.