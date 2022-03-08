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Банки змінили правила: чи можна отримати кредит під час війни

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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8 березня, 11:50
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Розповідаємо, як змінилися правила видачі кредитів після запровадження воєнного стану
Банки розповіли про видачу кредитів під час війни
Банки розповіли про видачу кредитів під час війни / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

У зв'язку із запровадженням в Україні воєнного стану більшість великих банків оголосили про кредитні канікули та пообіцяли не нараховувати пеню та штрафи за прострочення.

А ось чи видають українцям нові кредити, "Сьогодні" розібралися для вас.

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Отже, рішення про видачу кредитів або зупинення цього процесу приймає кожен банк індивідуально. Те саме стосується і заморожування кредитних лімітів.

Ми зробили запит у кілька популярних банків і з усіх отримали ту саму відповідь – видача кредитів припинена. У ПриватБанку наголосили, що видавати споживчі кредити в умовах воєнного часу – неможливо.

"Фізособи можуть користуватися кредитним лімітом на картках обсягом встановленого до війни. Споживчі кредити за умов воєнного часу видавати фізично неможливо. Бізнес також може користуватися наявними кредитними коштами та лімітами в межах, встановлених до війни", – заявили у прес-службі ПриватБанку.

У ПУМБ також заявили, що видача кредитів та оформлення розстрочок призупинено, але можливість користуватися кредитним лімітом для активних користувачів залишилася.

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"Кредитний ліміт в даний час можна використовувати тільки при розрахункових операціях, але видача нових кредитів призупинена", – відповіли в Monobank.

Чи потрібно платити за кредитом?

На жаль, військові дії не звільняють громадян від їх боргових зобов'язань та не анульовують кредити.

Проте банки пішли на зустріч та запровадили так звані кредитні канікули для своїх клієнтів. Це означає, що можна не платити "тіло" кредиту та всілякі відсотки якийсь час.

Наприклад ПриватБанк оголосив кредитні канікули на 3 місяці, також надійшов і Ощадбанк.

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"Сьогодні" також писали, чи потрібно оплачувати комунальні платежі під час війни та розповідали про нові правила НБУ для українців.

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