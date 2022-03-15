Як отримати кредитні канікули у ПриватБанк, Ощадбанк та Monobank

Розповідаємо, як відтермінувати сплату боргу під час війни у найпопулярніших банках України

Кредитні канікули в українських банках / Фото: Колаж: Сьогодні

На час воєнного стану Національний банк України дозволив банкам не враховувати несплату за кредитами як прострочення протягом дії воєнного часу та 30 днів після нього, якщо несплата пов'язана і російською агресією.

"Сьогодні" розкажуть, які умови кредитних канікул встановили ПриватБанк, Ощадбанк та Monobank та як їх можна отримати.

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Що таке кредитні канікули?

У Нацбанку пояснюють, що кредитні канікули – це відтермінування сплати боргу, а не його прощення.

"Кредитні канікули – це тільки пауза, тобто відтермінування у розрахунках клієнта з банком під час воєнного стану в країні. Така "перерва" може стосуватися сплати основної суми кредиту ("тіла" кредиту) чи нарахованих відсотків", – йдеться у повідомленні.

Кредитні канікули не зменшують суму боргу. Крім того, кожен банк пропонує власні варіанти щодо можливості відстрочки сплати основної суми кредиту чи нарахованих відсотків за кредитом.

Як отримати кредитні канікули

Зазвичай, щоб отримати кредитні канікули, клієнт повинен звернутися до свого банку. Проте зараз більшість українських банків автоматично запровадили таку опцію для всіх своїх клієнтів.

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ПриватБанк

Кредитні канікули у ПриватБанку триватимутьдо 1 червня 2022 року. Звертатися за цією можливістю до банку не треба, адже установа сама запровадила це для всіх клієнтів. Виняток становлять лише ті, хто мали прострочення зобов'язань більше, ніж 90 днів.

Якщо, наприклад, людина придбала щось в "Оплату частинами" чи "Миттєву розстрочку", то хвилюватися за обов'язкові платежі поки не варто.

Ощадбанк

У цьому банку така послуга працює для представників мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ). Вона триватиме до 31 травня 2022 року. На період кредитних канікул відтерміновуються виплати по тілу кредитів та відсотки.

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У пресслужбі банку пояснили:

"У цей час не будуть застосовуватись будь-які штрафні санкції за невиконання або неповне виконання чинних кредитних договорів. Кредитні канікули для всіх клієнтів розпочнуться автоматично, для їх запровадження не потрібно звертатися до банку".

Monobank

У цьому банку продовжили на місяць пільговий період за кредитними картками та скасували обов'язковий платіж.

Monobank не нараховує заборгованість за прострочений платіж і не нараховує штрафів чи підвищених відсотків за непогашені заборгованості.

У банку також обіцяють, що у цей період всі обов'язкові виплати перед вкладниками будуть здійснені у повному об'ємі.

Чи можна отримати кредит під час війни

Раніше "Сьогодні" писали, що українські банки зупинили видачу кредитів.

У ПриватБанку наголосили, що видавати споживчі кредити в умовах воєнного часу неможливо.

У ПУМБ також заявили, що видачу кредитів та оформлення розстрочок призупинено, але можливість користуватися кредитним лімітом для активних користувачів залишилася.

Крім того, "Сьогодні" писали, чи потрібно оплачувати комунальні платежі під час війни, а також про те, що українців звільнять від податків під час війни.