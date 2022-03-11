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Нацбанк ослабив перевірку деяких коштів – кого торкнулись зміни

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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11 березня, 14:25
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Розповідаємо, для яких операцій Національний банк України спростив перевірку походження коштів
Нацбанк ослабив перевірку деяких коштів
Нацбанк ослабив перевірку деяких коштів / Фото: НБУ, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану в Україні Національний банк змушений запроваджувати деякі зміни в системі, щоб українська економіка вистояла у нестабільний час.

З 11 березня банкам спростили зарахування готівкових коштів для придбання військових облігацій, передає пресслужба НБУ.

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Що це означає

На період воєнного стану процедура перевірки певних коштів спрощується. Відтепер є слабші вимоги до перевірки джерел походження готівкових коштів, які українські банки будуть проводити для придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації".

Військові облігації – це цінні папери, і гроші від їхнього розміщення держава спрямовує виключно на фінансування потреб Збройних сил України та потреб країни в умовах війни.

Постанова набирає чинності з 11 березня 2022 року та діє протягом усього періоду воєнного стану.

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У Нацбанку наголошують, що спрощення стосується саме цієї операції. Банки все ще зобов'язані вживати інші заходи для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Які ще спрощення від Нацбанку

У пресслужбі нагадують, що раніше на період воєнного стану в Україні спрощено вимоги до перевірки походження коштів, які йдуть на:

  • підтримку ЗСУ;
  • благодійну допомогу для підтримки найуразливіших категорій населення.

Нацбанк ввів обмеження на операції з валютою

Українцям дозволено зняття з валютного рахунку іноземної валюти у еквіваленті 30 тис. грн на день без комісій, а у національній валюті – 100 грн на день.

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За кордоном свої платіжні картки можна використовувати як для зняття готівки, так і для безготівкових розрахунків. Зазначається, що обменень на безготівкові розрахунки за кордоном немає.

А ось будь-які операції із російськими чи білоруськими рублями суворо заборонені.

Також "Сьогодні" розповідали про кредитні канікули від банків та кого на час війни звільнили від податків.

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Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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