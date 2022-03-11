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Нацбанк ослабил проверку некоторых средств – кого коснулись изменения

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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11 марта, 14:25
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Рассказываем, для каких операций Национальный банк Украины упростил проверку происхождения средств
Нацбанк ослабил проверку некоторых средств
Нацбанк ослабил проверку некоторых средств / Фото: НБУ, Коллаж: Сегодня

Во время военного положения в Украине Национальный банк вынужден вводить некоторые изменения в системе, чтобы украинская экономика выстояла в нестабильное время.

С 11 марта банкам упростили зачисление наличных средств для приобретения военных облигаций, передает пресс-служба НБУ.

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Что это значит

В период военного состояния процедура проверки определенных средств упрощается. Теперь есть более слабые требования к проверке источников происхождения наличных средств, которые украинские банки будут проводить для приобретения облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации".

Военные облигации – это ценные бумаги, и деньги от их размещения государство направляет исключительно на финансирование потребностей Вооруженных сил Украины и потребностей страны в условиях войны.

Постановление вступает в силу 11 марта 2022 года и действует в течение всего периода военного положения.

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В Нацбанке подчеркивают, что упрощение касается именно этой операции. Банки все еще обязаны принимать другие меры по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Какие еще упрощения от Нацбанка

В прессслужбе напоминают, что ранее на период военного положения в Украине упрощены требования к проверке происхождения идущих на:

  • поддержку ВСУ;
  • благотворительную помощь для поддержки наиболее уязвимых категорий населения.

Нацбанк ввел ограничения на сделки с валютой

Украинцам разрешено снятие с валютного счета иностранной валюты в эквиваленте 30 тыс. грн в день без комиссий, а в национальной валюте – 100 грн. в день.

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За границей свои платежные карты можно использовать как для снятия наличных, так и для безналичных расчетов. Отмечается, что обмена на безналичные расчеты за рубежом нет.

А вот какие-либо операции с российскими или белорусскими рублями строго воспрещены.

Также "Сегодня" рассказывали о кредитные каникулы от банков и кого на время войны освободили от налогов.

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Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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