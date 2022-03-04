Банки України працюватимуть по-новому: нововведення від НБУ

В умовах воєнного стану, банки України повинні працювати без вихідних та надавати громадянам необхідні послуги.
Про це повідомили у пресслужбі Національного банку України.
Якщо філія банку розташована в місці, де немає загрози життю та здоров’ю населення, вона повинна працювати. Відповідно, вихідних 5 – 8 березня також не передбачається.
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У штатному режимі 23 години на добу працює і система електронних платежів НБУ. Учасники СЕП можуть майже цілодобово здійснювати міжбанківські платежі.
Новини банків
Нещодавно в Україні остаточно ліквідували російський Сбербанк. Ліцензії цієї та інших банківських установ, що контролюються Росією, відкликали.
Водночас із Росії може вийти Райффайзен Банк, один із найбільших банків у Центральній та Східній Європі. Попередньо він планує покинути російський ринок, якщо європейському бізнесу потрібні будуть додаткові гроші.
Раніше ми розповідали, що з 1 березня в Україні більше не здійснюють жодних операцій з картками банків Росії та Білорусі.