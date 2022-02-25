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В Україні остаточно ліквідували Сбербанк: що буде з іншими російськими банками

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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25 лютого, 17:33
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Рішення відкликати банківську ліцензію ухвалив НБУ
В Україні ліквідували банки агресора
В Україні ліквідували банки агресора / Фото: Getty Images, РІА Новини, Колаж: Сьогодні

Національний банк 25 лютого ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Російської Федерації.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

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До таких входять:

  • АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії";
  • Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить Державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".

"Коли наша армія самовіддано і хоробро захищає кожен клаптик рідної землі від російської агресії, ми в центральному банку не можемо дозволити, щоб "дочки" державних банків країни-загарбника продовжували працювати в Україні й оперувати грошима українців", – заявив Голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Нагадаємо, Російська Федерація є акціонером та власником 50,000000004427% статутного капіталу ПАТ "Сбєрбанк Росії" (Sberbank of Russia) та 100% статутного капіталу Державної корпорації розвитку "ВЕБ.РФ". Отже, їхні українські дочірні банки перебувають під опосередкованим контролем Росії та її керівництва.

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Санкції США проти Росії

США ввели санкції проти російських банків через напад РФ на Україну. Обмеження затвердили проти Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, банку "Открытие", Совкомбанку.

При цьому на Сбербанк не поширюються "повні блокуючі санкції", які означають блокування активів та рахунків кредитних організацій у доларах. Сбербанк додано до списку CAPTA, який передбачає обмеження на кореспондентські рахунки США.

На прикладі Совкомбанку можемо простежити наслідки санкцій:

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  • недоступне використання карток банку, у тому числі у платіжних системах Visa та Mastercard, за кордоном;
  • не можна розрахуватися онлайн на зарубіжних сайтах;
  • обмін валюти недоступний ні в офісах банку, ні в мобільних додатках;
  • неможливо зробити валютні перекази за кордон у мобільному додатку "Халва-Совкомбанк" та у відділеннях кредитної організації.

Крім того, банк попередив клієнтів-юросіб, що їм не слід проводити жодні операції та розрахунки в доларах та євро.

Нагадаємо, що після початку війни на території України Німеччина вирішила ухвалити закони, що забезпечать країні стратегічні запаси енергоресурсів. Кінцева мета таких заходів – відмова від закупівель газу та вугілля у РФ у відповідь на військову агресію Кремля.

Також ми розповідали, що сукупний статок російських мільярдерів зменшився на 39 млрд дол. за один день 25 лютого, відтоді як по всій території України почалася війна.

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