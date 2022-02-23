Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Призов резервістів ⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🔴 Загострення в ООС 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

РФ збільшила транзит газу через Україну

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 лютого, 15:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Газовий монополіст збільшив обсяги прокачування газу українською ГТС на кілька мільйонів кубометрів
Транзит газу через Україну виріс
Транзит газу через Україну виріс / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Російська газотранспортна компанія "Газпром" різко збільшила добове прокачування газу через Україну до ЄС.

Про це свідчать дані "Оператора газотранспортної системи України".

Реклама

Повідомляється, що заявка на транзит газу через українську ГТС на середу, 23 лютого, становить 60,959 млн куб. м. Це на 10 млн куб більше, ніж днем раніше.

Втім, такий обсяг транзиту на 44% менший, ніж обсяги, заброньовані у транзитному контракті, – 109,6 млн куб. м на добу.

"Попри волатильність цін на газовому ринку ЄС та історичне зменшення обсягів у європейських газових сховищах, постачання газу до Європи через українську ГТС не збільшується навіть до рівня заброньованих згідно з контрактом", – йдеться у повідомленні "Оператора газотранспортної системи України".

Реклама

Німеччина зупинила сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2"

Процес сертифікації було зупинено через визнання Путіним незалежності псевдореспублік "ЛДНР".

Як пояснив канцлер Німеччини Олаф Шольц, це він попросив Федеральне міністерство економіки відкликати у Федерального мережевого агентства доповідь про забезпечення енергобезпеки.

"Це звучить як технічний момент, але це необхідний крок, щоб тепер не могла статися сертифікація газопроводу. Без цієї сертифікації "Північний потік – 2" не може бути запущений", – сказав Шольц.

Реклама

Раніше ми розповідали, як Росія намагається шантажувати Європу через зупинку сертифікації "Північного потоку-2", і розповідали, чому акції російських компаній летять у прірву.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва РФ збільшила транзит газу через Україну Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Готують сюрприз? Які зміни чекають на клієнтів "Нової пошти" Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький РФ збільшила транзит газу через Україну Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38978.4

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2731.44

Litecoin (LTC)

110.53

Ripple (XRP)

0.74

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.99

Російський рубль (₽)

0.3665

Євро (€)

32.9

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
23 лютого. Джонас Солк. 68 років тому цього дня здійснено перше у світі масове вакцинування проти поліомієліту...
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,45
33,95
33,00
18,07
34,50
34,00
33,00
18,01
34,58
33,58
32,80
19,01
36,49
36,18
35,49
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,49
36,29
35,50
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти