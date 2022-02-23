РФ збільшила транзит газу через Україну

Газовий монополіст збільшив обсяги прокачування газу українською ГТС на кілька мільйонів кубометрів

Транзит газу через Україну виріс / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Російська газотранспортна компанія "Газпром" різко збільшила добове прокачування газу через Україну до ЄС.

Про це свідчать дані "Оператора газотранспортної системи України".

Реклама

Повідомляється, що заявка на транзит газу через українську ГТС на середу, 23 лютого, становить 60,959 млн куб. м. Це на 10 млн куб більше, ніж днем раніше.

Втім, такий обсяг транзиту на 44% менший, ніж обсяги, заброньовані у транзитному контракті, – 109,6 млн куб. м на добу.

"Попри волатильність цін на газовому ринку ЄС та історичне зменшення обсягів у європейських газових сховищах, постачання газу до Європи через українську ГТС не збільшується навіть до рівня заброньованих згідно з контрактом", – йдеться у повідомленні "Оператора газотранспортної системи України".

Реклама

Німеччина зупинила сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2"

Процес сертифікації було зупинено через визнання Путіним незалежності псевдореспублік "ЛДНР".

Як пояснив канцлер Німеччини Олаф Шольц, це він попросив Федеральне міністерство економіки відкликати у Федерального мережевого агентства доповідь про забезпечення енергобезпеки.

"Це звучить як технічний момент, але це необхідний крок, щоб тепер не могла статися сертифікація газопроводу. Без цієї сертифікації "Північний потік – 2" не може бути запущений", – сказав Шольц.

Реклама

Раніше ми розповідали, як Росія намагається шантажувати Європу через зупинку сертифікації "Північного потоку-2", і розповідали, чому акції російських компаній летять у прірву.