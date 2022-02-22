Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🔴 Обострение в ООС 🤐 Фейки о Донбассе 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

"Газпром" снова снизил прокачку газа через Украину – что происходит

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 февраля, 09:59
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
"Газпром" снизил транзит газа через украинскую территорию в Европу
Транзит газа через Украину падает: что происходит
Транзит газа через Украину падает: что происходит / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российская газотранспортная компания "Газпром" на транзит газа через Украину на вторник, 22 февраля, забронировала 49,8 млн куб. м – после 50,5 млн куб. м на понедельник, 21 февраля. Полностью невостребованным остался польский трубопровод "Ямал – Европа".

Об этом свидетельствуют данные "Оператора газотранспортной системы Украины".

Реклама

Для экспорта голубого топлива "Газпром" использует в первую очередь газопровод "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки), после чего загружает газом украинское газотранспортное направление.

При этом газопровод "Ямал – Европа" остается невостребованным с 21 декабря 2021 года. По состоянию на сегодняшний день "Газпром" по прежнему не бронирует мощности газопровода для прокачки газа.

Что с ценой на газ

Цена газа с поставкой на вторник на эталонной торговой площадке Европы, хабе TTF в Нидерландах, составляет 838 долларов за тысячу кубометров при цене 894 долл. в среднем с начала февраля.

Реклама

При этом поступление газа с терминалов СПГ в газотранспортную систему Европы в феврале 2022 года растет в два раза по отношению к февралю прошлого года. Средний показатель использования мощностей регазификационных терминалов за последние семь дней составляет 59%.

"Сегодня" уже рассказывали, грозит ли Украине дефицит газа, и писали, с кем мы договорились построить новый газопровод.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Повышение могут сорвать? Ждать ли украинцам индексации пенсий на фоне агрессии РФ София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич "Укрпочта" запустила новую услугу: что теперь доступно клиентам Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий "Газпром" снова снизил прокачку газа через Украину – что происходит Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

36810.77

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2521.09

Litecoin (LTC)

102.24

Ripple (XRP)

0.68

Купить криптовалюту
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.34

Российский рубль (₽)

0.3738

Евро (€)

32.2

БИЗНЕС АУТ?
Налоговая порка продолжается
Почувствуй себя в шкуре бизнесмена
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
22 февраля. Стив Ирвин. Ровно 60 лет с дня рождения австралийского натуралиста и тележурналиста – охотника за крокодилами…
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Сколько будем платить за газ?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,45
33,95
33,00
18,07
34,50
34,00
33,00
18,01
34,58
33,58
32,80
19,01
36,49
36,09
35,38
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,49
36,29
35,50
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять