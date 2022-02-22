"Газпром" знову знизив прокачування газу через Україну – що відбувається

"Газпром" знизив транзит газу через українську територію до Європи

Транзит газу через Україну знижується: що відбувається / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російська газотранспортна компанія "Газпром" на транзит газу через Україну на вівторок, 22 лютого, забронювала 49,8 млн куб. м – після 50,5 млн куб. м на понеділок, 21 лютого. Повністю незатребуваним залишився польський трубопровід "Ямал – Європа".

Про це свідчать дані "Оператора газотранспортної системи України".

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Для експорту блакитного палива "Газпром" використовує насамперед газопровід "Північний потік" (170 млн куб. м на добу), після чого завантажує газом український газотранспортний напрямок.

При цьому газопровід "Ямал – Європа" залишається незатребуваним з 21 грудня 2021 року. Станом на сьогодні "Газпром", як і раніше, не бронює потужності газопроводу для прокачування газу.

Що з ціною на газ

Ціна газу з поставкою на вівторок на еталонному торговому майданчику Європи, хабі TTF в Нідерландах, становить 838 доларів за тисячу кубометрів при ціні 894 дол. у середньому із початку лютого.

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При цьому надходження газу з терміналів СПГ до газотранспортної системи Європи у лютому 2022 року зростає вдвічі по відношенню до лютого минулого року. Середній показник використання потужностей регазифікаційних терміналів протягом останніх семи днів становить 59%.

"Сьогодні" вже розповідали, чи загрожує Україні дефіцит газу, і писали, з ким ми домовилися побудувати новий газопровід.