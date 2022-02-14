"Газпром" забронював транзит на березень – що буде з українською трубою

Розповідаємо, які газопроводи виявилися повністю незатребуваними та скільки газу прокачають через Україну у березні

Що буде з українським транзитом у березні / Фото: Getty Images, уніан

Російська газотранспортна компанія "Газпром" не стала бронювати додаткові потужності українського транзиту на березень 2022 року. Повністю незатребуваним залишився польський трубопровід "Ямал – Європа".

Про результати торгів повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

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Проте українські потужності не залишаться повністю незатребуваними. Незважаючи на відмову від додаткових обсягів, у "Газпрому" діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 млрд куб. м, тобто 109 млн. куб. м на добу.

Цього разу на торгах "Оператор ГТС України" пропонував потужності двома маршрутами:

на газовимірювальній станції (ГВС) "Суджа" – 9,8 млн куб. м на добу;

5,2 млн. куб. м на добу – на ГВС "Сохранівка".

Всі вони залишилися незатребуваними, як і 89 млн куб. метрів за добу, запропоновані Польщею.

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