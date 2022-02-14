"Газпром" забронировал транзит на март – что будет с украинской трубой

Рассказываем, какие газопроводы оказались полностью невостребованными и сколько газа прокачают через Украину в марте

Что будет с украинским транзитом в марте / Фото: Getty Images, УНИАН

Российская газотранспортная компания "Газпром" не стала бронировать дополнительные мощности украинского транзита на март 2022 года. Полностью невостребованным остался польский трубопровод "Ямал – Европа".

О результатах торгов сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

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Однако украинские мощности не останутся полностью невостребованными. Не смотря на отказ от дополнительных объемов, у "Газпрома" действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м, то есть 109 млн куб. м в сутки.

В этот раз на торгах "Оператор ГТС Украины" предлагал мощности по двум маршрутам:

на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" – 9,8 млн куб. м в сутки;

5,2 млн куб. м в сутки – на ГИС "Сохрановка".

Все они остались невостребованными, как и 89 млн куб. метров в сутки, предложенные Польшей.

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