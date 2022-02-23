РФ увеличила транзит газа через Украину

Газовый монополист увеличил объемы прокачки газа украинской ГТС на несколько миллионов кубометров

Транзит газа через Украину вырос / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Российская газотранспортная компания "Газпром" резко увеличила суточную прокачку газа через Украину в ЕС.

Об этом свидетельствуют данные "Оператора газотранспортной системы Украины".

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Сообщается, что заявка на транзит газа через украинскую ГТС на среду, 23 февраля, составляет 60,959 млн куб. м. Это на 10 млн куб больше, чем днем ранее.

Впрочем, такой объем транзита на 44% меньше, чем объемы, забронированные в транзитном контракте, – 109,6 млн куб. м в сутки.

"Несмотря на волатильность цен на газовом рынке ЕС и историческое уменьшение объемов в европейских газовых хранилищах, поставки газа в Европу через украинскую ГТС не увеличиваются даже до уровня забронированных согласно контракту", – говорится в сообщении "Оператора газотранспортной системы Украины".

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Германия остановили сертификацию российского газопровода "Северный поток-2"

Процесс сертификации был остановлен из-за признания Путиным независимости псевдореспублик "ЛДНР".

Как объяснил канцлер Германии Олаф Шольц, это он попросил Федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад об обеспечении энергобезопасности.

"Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла произойти сертификация газопровода. Без этой сертификации "Северный поток-2" не может быть запущен", – сказал Шольц.

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Ранее мы рассказывали, как Россия пытается шантажировать Европу из-за остановки сертификации "Северного потока-2", и рассказывали, почему акции российских компаний летят в бездну.