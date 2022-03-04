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Банки Украины будут работать по-новому: нововведение от НБУ

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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4 марта, 17:09
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Национальный банк Украины обновил правила работы банков по всей стране
НБУ обновил правила работы банков по всей стране
НБУ обновил правила работы банков по всей стране / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В условиях военного положения, банки Украины должны работать без выходных и предоставлять гражданам необходимые услуги

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

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Если филиал банка расположен в месте, где нет угрозы жизни и здоровью населения, он должен работать. Соответственно, выходных 5 – 8 марта также не предусматривается.

В штатном режиме 23 часа в день работает и система электронных платежей НБУ. Участники СЭП могут почти круглосуточно совершать межбанковские платежи.

Новости банков

Недавно в Украине окончательно ликвидировали российский Сбербанк. Лицензии этого и других банковских учреждений, контролируемых Россией, отозвали.

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В то же время из России может выйти Райффайзен Банк, один из крупнейших банков в Центральной и Восточной Европе. Предварительно он планирует покинуть российский рынок, если европейскому бизнесу потребуются дополнительные деньги.

Ранее мы рассказывали, что с 1 марта в Украине больше не совершают никаких операций с карточками банков России и Беларуси.

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Цитата дня

Несколько лет в России запрещены вывески с курсом доллара и евро в банках, чтобы это не привлекало внимание и меньше люди задавались вопросом, как при дорогой нефти, стабильном притоке денежных средств от экспорта у них такой дорогой доллар, евро и ничего в стране не меняется.

Максим Орыщак, аналитик компании "Центр биржевых технологий"
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