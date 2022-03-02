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Карточки российских и белорусских банков в Украине последовали за кораблем

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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2 марта, 18:51
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Украина продолжает воевать с агрессорами даже на финансовом фронте
В Украине перестали принимать карты банков России и Беларуси
В Украине перестали принимать карты банков России и Беларуси / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Платежные карты, которые изготовили в банках России ли Беларуси, не работают в Украине с 1 марта 2022 года.

Об этом сообщили на сайте Национального банка.

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В частности, НБУ запретил зачислять деньги на счета клиентов с использованием карт российских или белорусских банков.

В Украине также не будут принимать таких карт и не будут проводить с ними операций. Речь идет о переводах, расчетах и выдаче наличных денег.

"Финансовая поддержка вооруженной агрессии против Украины должна быть остановлена", – отметили в НБУ.

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Таким образом, надеются предотвратить финансовую поддержку террористов и их сторонников со стороны России или Беларуси. Замглавы НБУ Алексей Шабан отметил, что это очередной шаг в финансовой обороне Украины.

Деятельность Нацбанка во время войны

Как только русские войска полезли в Украину, Национальный банк отреагировал финансовой поддержкой.

Для обеспечения функционирования государства в условиях военного положения в госбюджет перечислили около 19 миллиардов гривен. Деньги предназначены в основном на поддержку ВСУ.

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Раньше мы рассказывали, что после 24 февраля банки Украины ввели определенные ограничения на снятие наличных со счета – до 100 тысяч гривен в день и приостановили работу валютного рынка.

Впоследствии НБУ ослабил ряд экстренных мер. Со 2 марта украинцам разрешили снимать иностранную валюту и получать ее наличными в эквиваленте до 30 тысяч гривен в сутки. Для предприятий, помогающих правительству во время военного положения, ограничений нет.

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