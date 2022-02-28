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Военное положение в Украине: как будут работать "АТБ", "Сильпо" и "NOVUS"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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28 февраля, 11:55
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Рассказываем, как будут работать самые популярные сети продуктовых магазинов в Украине
График работы крупных супермаркетов
График работы крупных супермаркетов / Фото: Коллаж: Сегодня

В связи с введением в Украине военного положения многие учреждения изменили свою работу. Это касается и продуктовых супермаркетов, особенно в тех городах, где самая напряженная ситуация.

"Сегодня" узнали, как будут работать "АТБ", "Сильпо" и "NOVUS", чтобы рассказать вам.

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График работы "АТБ"

Эта сеть магазинов открывается во всех городах в 8:00. А закрытие происходит за час до конца работы общественного транспорта в конкретном городе.

Есть также магазины, которые временно прекратили свою работу, с их списком можно ознакомиться здесь.

График работы "Сильпо"

У магазинов "Сильпо" график работы отличается. В городах, где ситуация более спокойная, он дольше, а в населенных пунктах с напряженной ситуацией он зависит от комендантского часа.

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В Киеве график магазинов отличается в зависимости от района. Некоторые супермаркеты начинают работу в 9 (таких большинство), некоторые в 8 или 8.30 и совсем немного точек открываются в 10.00.

Заканчивают работу магазины "Сильпо" тоже в разное время, самое раннее - 15-16 часов дня. Там, где ситуация спокойная – в 20-21 вечера, в некоторых местах в 17.00. В Киевской области ситуация такая же.

В Днепре абсолютно все магазины работают с 8 утра до 17 вечера, а в Виннице с 9 до 19.

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В захваченном оккупантами Бердянске все точки "Сильпо" работают с 9 до 15, а в Житомире с 8 утра до 20 вечера.

В Запорожье все магазины начинают работу в 8, а закрываются в 18-19.

В Ивано-Франковске спокойно – все магазины работают с 9 до 20, также в Луцке, Тернополе и Львове.

В Одессе большинство магазинов работают с 9 до 17, а в Харькове с 8 до 16 или до 17.

С графиком работы конкретного магазина можно ознакомится здесь.

График работы "NOVUS"

Сеть не дает графика работы и только указывает список работающих магазинов по состоянию на 10 утра каждого нового дня.

С ним можно ознакомится здесь. Отмечается, что конец работы торговой точки будет определен по ходу дня и зависит от событий в городе.

Цены на АЗС

Ранее мы писали, что некоторые заправки ввели ограничения и продают максимум по 20 литров бензина для одной машины.

Такое решение приняли в связи с дефицитом топлива, который начался вследствие широкомасштабной войны с Россией.

Цены на заправках резко взлетели и перевалили за 37 грн/л, дизель также подорожал.

"Сегодня" также писали о новых ограничениях "Укрзализныци", и рассказывали, как получить пенсию в условиях военного времени.

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