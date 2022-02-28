Военное положение в Украине: как будут работать "АТБ", "Сильпо" и "NOVUS"

В связи с введением в Украине военного положения многие учреждения изменили свою работу. Это касается и продуктовых супермаркетов, особенно в тех городах, где самая напряженная ситуация.
"Сегодня" узнали, как будут работать "АТБ", "Сильпо" и "NOVUS", чтобы рассказать вам.
График работы "АТБ"
Эта сеть магазинов открывается во всех городах в 8:00. А закрытие происходит за час до конца работы общественного транспорта в конкретном городе.
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Есть также магазины, которые временно прекратили свою работу, с их списком можно ознакомиться здесь.
График работы "Сильпо"
У магазинов "Сильпо" график работы отличается. В городах, где ситуация более спокойная, он дольше, а в населенных пунктах с напряженной ситуацией он зависит от комендантского часа.
В Киеве график магазинов отличается в зависимости от района. Некоторые супермаркеты начинают работу в 9 (таких большинство), некоторые в 8 или 8.30 и совсем немного точек открываются в 10.00.
Заканчивают работу магазины "Сильпо" тоже в разное время, самое раннее - 15-16 часов дня. Там, где ситуация спокойная – в 20-21 вечера, в некоторых местах в 17.00. В Киевской области ситуация такая же.
В Днепре абсолютно все магазины работают с 8 утра до 17 вечера, а в Виннице с 9 до 19.
В захваченном оккупантами Бердянске все точки "Сильпо" работают с 9 до 15, а в Житомире с 8 утра до 20 вечера.
В Запорожье все магазины начинают работу в 8, а закрываются в 18-19.
В Ивано-Франковске спокойно – все магазины работают с 9 до 20, также в Луцке, Тернополе и Львове.
В Одессе большинство магазинов работают с 9 до 17, а в Харькове с 8 до 16 или до 17.
С графиком работы конкретного магазина можно ознакомится здесь.
График работы "NOVUS"
Сеть не дает графика работы и только указывает список работающих магазинов по состоянию на 10 утра каждого нового дня.
С ним можно ознакомится здесь. Отмечается, что конец работы торговой точки будет определен по ходу дня и зависит от событий в городе.
Цены на АЗС
Ранее мы писали, что некоторые заправки ввели ограничения и продают максимум по 20 литров бензина для одной машины.
Такое решение приняли в связи с дефицитом топлива, который начался вследствие широкомасштабной войны с Россией.
Цены на заправках резко взлетели и перевалили за 37 грн/л, дизель также подорожал.
"Сегодня" также писали о новых ограничениях "Укрзализныци", и рассказывали, как получить пенсию в условиях военного времени.